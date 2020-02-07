Sabiha Gökçen'de kaza yapan Pegasus uçağının pilotlarının fotoğrafları ortaya çıktı

Pegasus Havayolları'nın İzmir-İstanbul seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişinde pistte tutanamayarak yola savrulmuştu. Uçağın kokpitinde yer alan kaptan pilot Mahmut Aslan ile "first officer" olarak adlandırılan ikinci pilot Güney Koreli Ferdinant Pondaag da kazada yaralandı. Pondaag'ın 14 aydır Pegasus Hava Yolları'nda uçtuğu öğrenildi.

Geçtiğimiz çarşamba günü saat 18.19'da, Pegasus Havayolları'na ait Boeing 737-800 tipi uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş yaptığı sırada pistten çıkmış, kazada 3 kişi ölmüş, 180 kişi de yaralanmıştı.

'113 KİŞİ TABURCU EDİLDİ'



Öte yandan uçak kazasında yaralananların tedavi süreçleriyle ilgili açıklama yapan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü “05.02.2020

tarihinde Sabiha Gökçen Havalimanı’nda meydana gelen uçak kazasından etkilenen 180 hastamızdan 113’ü, 07.02.2020 tarihi saat 14.00 itibari ile taburcu edilmiştir. Mevcut hastalarımızın; 13’ü yoğun bakımda olmak üzere 67’sinin tedavisi yatarak devam etmektedir. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımında yatan 2 hastamızın da durumu ağır-orta seviyededir” ifadelerine kullandı.

(Kaynak: DHA-İHA)

