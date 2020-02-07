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Sabiha Gökçen'de kaza yapan Pegasus uçağının pilotlarının fotoğrafları ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2020 15:28 | Son Güncelleme

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kaza yapan uçağın pilotlarının fotoğrafları ortaya çıktı. Pegasus Havayolları'nın kaza yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının kokpitinde kaptan pilot Mahmut Aslan ile ikinci pilot Güney Koreli Ferdinant Pondaag yer alıyordu. Öte yandan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, uçak kazasında yaralananların tedavi süreçleriyle ilgili açıklama yaptı.

Sabiha Gökçen'de kaza yapan Pegasus uçağının pilotlarının fotoğrafları ortaya çıktı

Pegasus Havayolları'nın İzmir-İstanbul seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişinde pistte tutanamayarak yola savrulmuştu. Uçağın kokpitinde yer alan kaptan pilot Mahmut Aslan ile "first officer" olarak adlandırılan ikinci pilot Güney Koreli Ferdinant Pondaag da kazada yaralandı. Pondaag'ın 14 aydır Pegasus Hava Yolları'nda uçtuğu öğrenildi.

Geçtiğimiz çarşamba günü saat 18.19'da, Pegasus Havayolları'na ait Boeing 737-800 tipi uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş yaptığı sırada pistten çıkmış, kazada 3 kişi ölmüş, 180 kişi de yaralanmıştı.

'113 KİŞİ TABURCU EDİLDİ'

Öte yandan uçak kazasında yaralananların tedavi süreçleriyle ilgili açıklama yapan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü “05.02.2020
tarihinde Sabiha Gökçen Havalimanı’nda meydana gelen uçak kazasından etkilenen 180 hastamızdan 113’ü, 07.02.2020 tarihi saat 14.00 itibari ile taburcu edilmiştir. Mevcut hastalarımızın; 13’ü yoğun bakımda olmak üzere 67’sinin tedavisi yatarak devam etmektedir. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımında yatan 2 hastamızın da durumu ağır-orta seviyededir” ifadelerine kullandı.

(Kaynak: DHA-İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sabiha Gökçen uçak kazası Pegasus

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Adamları savaş suçlusu çıkartmışsınız üzücü durum kasıt yok.
Kastrn adam öldürme bunlarınki, kule sizden önceki 2 uçak pas geçti demiş, resmen bi uçak dolusu insanı ölüme götürmüş bi anlık ego için zır cahil git bunu kazazedelerin ailelerine anlat heee birde koç ailesine
@aalo ya ne güldüm sana dediklerine katılıyorum ama harbiden cahilsin koç ailesi değil sabancı ailesi olacak kamil hahahahha
Bizde genel davranış suçu bir kişiye yıkmaktır. Bundan sonra hava muhalefeti olunca İstanbul’a değil, Ankara’ya Bursa’ya inersiniz. Hayatı boyunca bir işe yaramayanlar başımıza uçak uzmanı kesildi.
Uçurtma görse tanımayan spikerler bütün gün televizyonda similatörle uçup haber yapmaya çalışıyolar.
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