Sabiha Gökçen'de kaza yapan uçağın kaptan pilotunun ifadesi alınıyor

Sabiha G\u00f6k\u00e7en Havaliman\u0131'nda 3 ki\u015finin \u00f6l\u00fcm\u00fc 180 ki\u015finin yaralanmas\u0131yla sonu\u00e7lanan u\u00e7ak kazas\u0131nda hastanede tedavi g\u00f6ren kaptan pilot Mahmut Arslan'\u0131n ifadesi al\u0131n\u0131yor. Kaptan pilotun bug\u00fcn adliyeye sevk edilebilece\u011fi belirtiliyor.\n(DHA)G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Bu \u00e7i\u00e7e\u011fi koparan yand\u0131! Cezas\u0131 dudak u\u00e7uklat\u0131yorKad\u0131k\u00f6y'de ya\u015fl\u0131 adama beton mikseri \u00e7arpt\u0131Anlaml\u0131, d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fcren ayr\u0131l\u0131k s\u00f6zleri...