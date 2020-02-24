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Sabiha Gökçen'de kaza yapan uçağın kaptan pilotunun ifadesi alınıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2020 12:05 | Son Güncelleme

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kaza yapan uçağın kaptan pilotunun ifadesi alınıyor. Öte yandan pilotun bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Sabiha Gökçen'de kaza yapan uçağın kaptan pilotunun ifadesi alınıyor

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin ölümü 180 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan uçak kazasında hastanede tedavi gören kaptan pilot Mahmut Arslan'ın ifadesi alınıyor. Kaptan pilotun bugün adliyeye sevk edilebileceği belirtiliyor.

(DHA)

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Sabiha Gökçen Pegasus Kaza

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