Sabiha Gökçen'de Pegasus'a ait pistten çıkan uçağın gündüz görüntüleri

3 kişinin kişi hayatını kaybettiği, 174 yolcu ve 6 mürettebatın yaralandığı yolcu uçağında arama kurtarma çalışmalarının sona erdi. Bölgede olayla ilgili yapılan çalışmalara ise ara vermeden devam ediliyor. Günün ilk ışıklarında görüntülenen olay yerinden aktarılan kareler olayın ciddiyetini gözler önüne seriyor. Parçalanan uçağın içindeki hasarın ne denli büyük olduğunu ortaya koyan kareler görenleri dehşete düşürüyor. Olay yeri kareleri incelendiğinde parçalanan uçakta tavanın çöktüğü, koltukların ezildiği görülüyor. İşte gündüz çekilen görüntülerle kazanın ayrıntıları...

Pistten çıkma anları yayınlandı

İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir - İstanbul seferini yapan bir uçak iniş sırasında pistten çıkıp yaklaşık 30 metreden yola düştü. Parçalara ayrılan uçağın pistten çıkma görüntüleri ortaya çıktı.

İzmir-İstanbul seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait uçak deniz üzerinden Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaparken piste tutunamadı. Uçak kayarak yola savrulup parçalandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir yolcu uçağının pistten çıktığı olayda arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Uçakta bulunan yolcu ve mürettebattan yaralananların tamamı çevrede bulunan hastanelere sevk edildi.

Havalimanı uçuş seferlerine tekrar açılırken, düşen uçağın enkazı günün ilk ışıklarıyla görüntülendi. Uçak enkazının bulunduğu bölgede çalışmalar devam etti.

Bir yolcu uçağının pistten çıktığı olayda yaralanan yolcular ve mürettebat gece boyu hastanelere sevk edilirken, ekiplerin uçak enkaz bölgesinde çalışmaları sabah saatlerinde de devam etti.

Uçak enkazının çevresinde şerit çekilerek enkaz ablukaya alındı. Güvenlik güçlerinin sabahın erken saatlerinde de enkaz bölgesinde güvenlik nöbeti devam etti. Öte yandan, gece boyu çalışmaların devam ettiği bölgede günün ilk ışıklarıyla beraber uçak enkazı görüntülendi.

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin de hazır bulundurulduğu olay yerinde, yoğun yakıt kokusu hissediliyor.

3 kişinin hayatını kaybettiği, 174 yolcu ve 6 mürettebatın yaralandığı kazada üç parçaya ayrılan uçağın enkazı, incelemelerin ardından vinç ve iş makinaları yardımıyla kaldırılacak. Öte yandan olaya ilişkin soruşturma da sürdürülüyor.

BAKAN TURHAN KAZA NEDENİNİ AÇIKLADI Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan, kazanın nedenini şöyle açıkladı: Bize gelen bilgiye göre kaza sert biriniş yapıldığı ve hızını kesemeyip pist başından araziye çıkması sonucu oluştu.