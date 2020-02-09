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Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın enkazı kaldırılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2020 15:13 | Son Güncelleme

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak kaza yapan uçağın enkazının parçalara ayrılıp kaldırılması çalışmaları 2. gününde devam ediyor.

Pegasus Hava Yollarının PC2193 sefer sayılı İzmir-İstanbul seferini yapan ve 5 Şubat'ta saat 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak kaza yapan Boeing 373 tipi yolcu uçağında dün ara verilen enkaz kaldırma çalışmalarına yeniden başlandı.

KANATLAR KESİLDİ

Enkaz alanındaki Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu (KAİK) ekipleri, vinç yardımıyla uçağı parçalara ayırıyor. Vince bağlanan küçük kanatlar elektrikli testereyle kesildi. Uçak gövdesinden ayrılan kanatlar, yere indirildi. Uçağın parçalara ayrılması çalışmaları sürüyor.

EKİPLER HAZIR BEKLİYOR

Pegasus teknik elemanlarının yanı sıra polis ve jandarma görevlilerinin de bulunduğu çalışma alanında, enkazda herhangi bir yangın çıkma riskine karşın bir itfaiye aracı ve ambulans da hazır bekletiliyor.

ABD'DEN HEYET GELDİ

Dün Türkiye'ye gelen ABD'nin sivil havacılık otoritesiyle Boeing firması yetkililerinden oluşan 11 kişilik heyetin, enkazdaki incelemelerini tamamlamasının ardından enkaz kaldırma çalışmalarına başlanmıştı.

Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
Sabiha Gökçen Havalimanı Pegasus

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