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  4. Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın tahliye anı kamerada

Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın tahliye anı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 11:47 | Son Güncelleme

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçakla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın yolcuları olaydan hemen sonra yaşananları kaydetti.

Görüntülerde çamura saplanan uçaktan yolcuların indiği, itfaiyenin ise uçağın yanına hızla geldiği görülüyor.

Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah Havalimanı'ndan İstanbul'a gelen Pegasus Havayolları'na ait uçak, inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıktı, havalimanı uçuşlara kapatıldı.

SABİHA GÖKÇEN SAAT 15:00'E KADAR SEFERLER İPTAL EDİLDİ

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, yaptığı açıklamada "Sabiha Gökçen Havalimanında pistin kapanmasına yol açan olay sebebi ile saat 15'e kadar Sabiha Gökçen inişli ve kalkışlı seferlerimiz iptal edilmek zorunda kalınmıştır. Çağrı merkezimizden alternatif sefer planlamalarımız ile ilgili bilgi alabilirsiniz." dedi.

PEGASUS'TAN AÇIKLAMA

Pegasus Havayolları, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması sonucu herhangi bir can kaybı veya yaralanma bulunmadığını ve gerekli incelemelerin başlatıldığını bildirdi.

Pegasus Havayolları'ndan Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah Havalimanı'ndan İstanbul'a gelen Pegasus Havayollarına ait uçağın inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanında pistten çıkmasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sharjah-Sabiha Gökçen seferini yapan PC747 sefer sayılı TC-CCK kuyruk tescilli uçağımız, bugün (7 Ocak 2020) İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmıştır. Yolcularımızın ve ekibimizin emniyetli şekilde tahliyesi sağlanmıştır. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma bulunmamaktadır. Gerekli inceleme başlatılmış olup gelişmelerle ilgili bilgi verilmeye devam edilecektir."

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Birleşik Arap Emirlikleri Şarja – İstanbul seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait yolcu uçağı, bugün 09.43’te Sabiha Gökçen Havalimanına iniş yaptıktan kısa bir süre sonra kötü hava şartları nedeniyle pist dışına çıkmıştır. Uçakta bulunan 164 yolcu güvenli bir şekilde tahliye edilmiş olup, herhangi bir can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir. Sabiha Gökçen Havalimanındaki uçuşlar geçici bir süre durdurulmuştur." denildi.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda özel hava yolu şirketine ait bir uçağın pistten çıkması nedeniyle ilgili meydanda uçuş operasyonları havacılık otoritesi tarafından ikinci bir bildirime kadar durdurulmuştur. Yaşanan durum nedeniyle 7 Ocak tarihli Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı seferlerimizde iptaller yaşanmaktadır. Misafirlerimiz uçuşları ile ilgili durumu web sitemiz ya da çağrı merkezimiz aracılığıyla öğrenebilirler."

Bu arada THY'nin Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen 6 uçağından 5'i İstanbul Havalimanı, biri ise Ankara'ya yönlendirildi.

İSTANBUL HAVALİMANI YÖNLENDİRİLEN UÇAKLAR İÇİN HAZIR

Öte yandan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus Havayolları'na ait uçağın pistten çıkması ve pistin kapatılması nedeniyle İstanbul Havalimanı'na yönlendirilen uçaklar için gerekli tüm hazırlıklar yapıldı. İstanbul Havalimanı'nın yönlendirilen uçaklar için yeterli kapasiteye sahip olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA/DHA

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Anahtar Kelimeler:
tahliye Sabiha Gökçen

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Kanal istanbul olmuş olsaydı o uçak pistten çıkmazdı..(!)
Çok büyük geçmiş olsun, Allah esirgemiş...
pegasus adam olmaz
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