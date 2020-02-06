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Sabiha Gökçen'deki kaza sonrası o görüntü tartışma yaratmıştı! Açıklama geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2020 12:17 | Son Güncelleme

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasında yaralananların otobüsle taşındığı iddialarının gerçek dışı olduğunu belirtti.

Sabiha Gökçen'deki kaza sonrası o görüntü tartışma yaratmıştı! Açıklama geldi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir-İstanbul seferini yapan uçak indikten sonra duramamış ve pistten çıkarak düşmesi sonucunda 3'e bölünmüştü. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 3'ü yoğun bakımda olmak üzere 179 kişi yaralandı. Kazanın ardından sosyal medyada yaralananların otobüsle taşındığını iddia eden görüntü ise tartışma yaratmıştı.

SABİHA GÖKÇEN'DEKİ KAZA SONRASI GÖRÜNTÜYE AÇIKLAMA

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Sabiha Gökçen Havalimanında yaşanan olayda, uçağın pistten çıkmasından sonra 2 dakika içinde havaalanı sağlık görevlileri olay mahalline ulaşmıştır. 112 komuta merkezine ihbarı takiben 6 dakikada ambulanslarımız havaalanına intikal etmiştir. Yaralılarımız toplamda 105 ambulansla civardaki 21 hastaneye taşınmıştır. Kaza mahalline ilk ulaşan sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından enkaz dışına çıkan kazazedelerin bir kısmını, sızan yakıt nedeniyle oluşabilecek yangın tehlikesine karşı apron araçlarıyla uçaktan uzaklaştırarak terminale nakletmiştir. 179 yaralımızın tamamı 112 Acil ekiplerimizce kısa süre içinde havaalanından hastanelerimize ulaştırılmıştır. Kurtarma esnasında bir gecikmeye mahal verilmemiştir. Kendi canlarını hiçe sayarak insanımıza hizmet eden çalışanlarımızı sosyal medyadaki ilk tahliye anı görüntüleri üzerinden karalamaya yönelik yapılan paylaşımlar üzücüdür. Yaralılarımıza acil şifalar, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun”

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Kaynak: DHA-MYNET

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Anahtar Kelimeler:
Sabiha Gökçen uçak kazası

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu asılsız haberleri çıkaranlar belli bunları adam yerine koyup cevap bile vermemek lazım ama bunlara inanıp asılsız haberleri sosyal medyada propaganda aracı haline getirenlere cevaben iyi bir açıklama olmuş( bkz: kızılay çadırı mevzusu) yaralılara acil şifalar olsun geçmiş olsun
tamam da bu görüntü yalan mı?adam çekmiş işte, görüntüyü açıklayın ya hepiniz yalan dolan.
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