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Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında yeni gelişme! İfadeleri alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2020 16:33 | Son Güncelleme

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat'ta meydana gelen ve 3 kişinin ölümü, 180 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan uçak kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında olaydan önce pisti pas geçen iki uçaktaki üç pilotun tanık, 165 yolcunun mağdur/müşteki sıfatıyla ifadeleri alındı.

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında yeni gelişme! İfadeleri alındı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubatta 3 kişinin ölümü, 180 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan uçak kazasına ilişkin olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında kazadan önce pisti pas geçen iki yolcu uçağının üç pilotunun tanık sıfatı ile ifadelerinin alındığı öğrenildi. Pilotların ifadelerinde kuleden gelen ve ekranlarına düşen meteorolojik veriler doğrultusunda inmeme yönünde inisiyatif kullanarak pisti pas geçtiklerini söyledikleri kaydedildi. Yine tanık sıfatı ile ifadelerine başvurulan iki kule görevlisinin de mevcut meteorolojik durumu pistte kayan uçağın pilotlarına ilettiklerini ancak pilotların inisiyatif kullanarak iniş kararı verdiklerini söyledikleri öğrenildi.

YOLCULARIN DA İFADELERİ ALINDI

Soruşturma kapsamında 165 yolcunun mağdur/müşteki sıfatıyla ifadelerinin alındığı, kazada yaralanan iki pilotun da ameliyat oldukları, tedavilerinin ardından şüpheli sıfatı ile ifadelerinin alınacağı öğrenildi.

KARA KUTU ALMANYA'YA GÖTÜRÜLDÜ

Ayrıca, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün kaza kırım ekibinin, kazaya ilişkin ön raporu hazırlamak için uçağın kara kutusunu alarak incelenmek üzere Almanya'ya götürdükleri öğrenildi. Kazadan sonra ABD'den gelen heyetin bu amaçla Almanya'ya gittiği belirtildi. Edinilen bilgiye göre kaza kırım ekibin bir ay içinde ön raporunu hazırlaması ve soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaşması bekleniyor.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Sabiha Gökçen Havalimanı uçak kazası ifade

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