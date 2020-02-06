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Sabiha Gökçen'deki uçak kazasından yaralı kurtulanlar yaşadıkları dehşeti anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2020 12:55 | Son Güncelleme

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçaktan yaralı olarak kurtulan yolcular yaşananları anlattı. Kurtköy'deki özel bir hastanede tedavi altına alınan yolculardan Alper Kulu uçaktan kendi imkanlarıyla çıktığını belirterek, "Büyük panik vardı, kırık kolla 30-40 metre rampayı çıktım." derken, bir başka yaralı Engin Demir ise, "Uçak düştükten sonra içeride sıkıştık. Kurtarma ekipleri geldi, bagaj kısmını açtılar. Daha sonra sürünerek kendi imkanlarımla çıktım." diye konuştu.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçaktan yaralı olarak kurtulanların hastanelerdeki tedavilerine devam ediliyor. Pendik Kurtköy'de bulunan özel bir hastanede de 31 yolcu tedavi altına alındı. Yolculardan 24'ü taburcu edilirken, tedavilerine devam edilen 7 yolcudan Alper Kulu ve Engin Demir yaşadıklarını anlattı.

İş sebebiyle İstanbul-İzmir arası uçtuğunu belirten Alper Kulu, "En başından sonuna kadar bir anormallik vardı uçuşta. Çok sarsıntılı bir yolculuk geçirdik. Uçak çok zor bir şekilde yere teker koydu. Diğer seferlere göre çok hızlıydı. Tekerleği yere koyduktan sonra 'İstanbul'a hoş geldiniz' anonsları yapıldı. Uçak bir anda sağa sola yalpalamaya başladı. Sola doğru aşağıya bir iniş hissettim. 30-40 metrelik çukura düşmüşüz. "dedi.

BÜYÜK PANİK VARDI UÇAKTA

Kulu şöyle devam etti:

"Önümdeki koltuklar ters dönmüştü. Büyük bir panik, bağrışmalar yaşandı. Herkes yardım istiyordu. Kendi imkanlarımla uçaktan çıkararak, kırık kolla 30-40 metre gittim. Uçak patlayabilir anonsları duydum. İlk ambulansla hastaneye getirdiler. Sol kolum kırık, elmacık kemiğimde kırık var"

"SÜRÜNEREK KENDİ İMKANLARIMLA ÇIKTIM"

Uçaktan yaralı kurtulan diğer bir yolcu da Engin Demir'di. Demir o anları şöyle anlattı:
"Uçak piste çok hızlı bir şekilde indi. Uçak düştükten sonra içeride sıkıştık. Bagaj kısmından ve yukarıdan üstümüze bir şeyler düştü. İçeriden çıkamadık. Kurtarma ekipleri geldi, bagaj kısmını açtılar. Daha sonra sürünerek kendi imkanlarımla çıktım. Uçağın orta bölümündeydim. Çok büyük panik vardı. Hiçbir şekilde acil durum anonsu yapılmadı. Hatta telefonlarınızı açabilirsiniz anonsunu hatırlıyorum"

24 YARALIYI TABURCU ETTİK

Hastanenin başhekimi Doç Dr. Kerem Gün ise son yaralıların durumu hakkında bilgi verdi. Gün, "Kaza sonrası hastanemize 31 yaralı geldi. Bunlardan 24 tanesini taburcu ettik. Yaralılardan bir tanesine cerrahi müdahale yaptık. 2 hastamızı kulak burun boğaz hastasıydı, diğerleri travmaya bağlı ortopedi ve beyin cerrahisi takip ediyor. Hastanemize hayati tehlikesi olan hasta gelmedi" dedi.

(DHA)

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Sabiha Gökçen uçak kazası

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