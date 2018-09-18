Anıl UÇAN/İSTANBUL(DHA)-Sabiha Gökçen Havalimanı apronunda ’15 Eylül Dünya Çöp Toplama ve Temizlik Günü’ kapsamında yabancı madde temizliği yapıldı ’15 Eylül Dünya Çöp Toplama ve Temizlik Günü’ kapsamında İstanbul Sabiha Gökçen Uluslarararası Havalimanı'nda özel bir etkinlik düzenlendi. Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.(HEAŞ) ev shaipliğinde yapılan etkinliğe Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hizmet veren tüm paydaşlar katıldı. Yaklaşık 50 çalışan havalimanının apronunda FOD, (Foreign Object Damage/Foreign Object Debris) yabancı madde hasarı veya hasar verici yabancı madde temizliği yaptı. FOD TEMİZLİĞİ NEDİR FOD, (Foreign Object Damage/Foreign Object Debris) yabancı madde hasarı veya hasar verici yabancı madde anlamına gelir. Havalimanında FOD kavramı; kontrolsüz metal parçalar, pet şişeler, kağıtlar, meşrubat kutuları gazete-dergi parçaları, bez-kumaş-kauçuk parçalar, poşetler, bagaj parçaları, bakım gereçleri, bakım artıkları atıkları, ekipman parçaları, kırılmış kaplama parçaları, uygunsuz konumlandırılmış takozlar dubalar, ikram malzemeleri, yapı materyalleri, taş, toz, kum, toprak, canlı cansız hayvanlar, yağ döküntüleri, çamur, balçık, moloz, mucur, yıkıntı, enkaz, lastik parçaları, ot, vida, somun, emniyet teli, mekanik aletler, kalem, tel, çakıl, asfalt parçaları, palet, bagaj etiketi, branda, çadır, personel rozeti, kargo kaplamaları, ambalajlar gibi geniş bir kavramı kapsar. Belirtilen bu FOD’ler, yılda havaalanı başına, uçaklara ortalama 20 Milyon Dolarlık zarar vermektedir. Bununla birlikte operasyonel aksamlar, gecikmeler, plan değişiklikleri gibi dolaylı maliyetler ile birlikte FOD kaynaklı maddi kayıp 10 katına kadar artabilmektedir.
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