Sabiha Gökçen Havalimanı Bağlantı yolunda bulunan tünel içinde zincirleme kaza meydana geldi. Kamyonların karıştığı kazada çok sayıda kişi yaralandı.

Sabiha G\u00f6k\u00e7en Havaliman\u0131 Ba\u011flant\u0131 yolunda bulunan t\u00fcnel i\u00e7inde zincirleme kaza meydana geldi. Kamyonlar\u0131n kar\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 kazada \u00e7ok say\u0131da ki\u015fi yaraland\u0131.PARTNERFirst Lady Melanie Trump'\u0131n, gard\u0131robu dudak u\u00e7uklat\u0131yor! Montu bir daire fiyat\u0131ndaAyd\u0131n\u2019da 9 bin 568 adet g\u00fcmr\u00fck ka\u00e7a\u011f\u0131 e\u015fya ele ge\u00e7irildiKafas\u0131na sac d\u00fc\u015fen i\u015f\u00e7i yaraland\u0131
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