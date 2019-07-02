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Sabiha Gökçen Havalimanı Bağlantı yolunda bulunan tünel içinde zincirleme kaza meydana geldi. Kamyonların karıştığı kazada çok sayıda kişi yaralandı.

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 14:41 | Son Güncelleme

Sabiha Gökçen Havalimanı Bağlantı yolunda bulunan tünel içinde zincirleme kaza meydana geldi.

Sabiha Gökçen Havalimanı Bağlantı yolunda bulunan tünel içinde zincirleme kaza meydana geldi. Kamyonların karıştığı kazada çok sayıda kişi yaralandı.

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