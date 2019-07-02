Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolundaki tünelde feci kaza

Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda bulunan tünelde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Tünel adeta savaş alanına dönerken, yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, bugün saat 14.15 sıralarında meydana geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda yeni açılan tünelde biri kamyon olmak üzere dört araç birbirine girdi. Kaza sonucu tünel adeta savaş alanına döndü. Kazada ikisi ağır 5 kişi yaralanırken, tünel trafiğe kapandı.
Bağlantı yolunda yaşandı
Kurtköy'den Kaynarca istikametine giden bir hafriyat kamyonu tünelde kontrolden çıkarak önce bir kamyonete, ardından ise aynı yönde seyreden pikaba çarptıktan sonra karşı yönden gelen hafriyat kamyonu ile kafa kafaya çarpıştı.
Kazada henüz kimliği belirlenemeyen 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.
Kaza nedeniyle yol geçici olarak trafiğe kapanırken ekipler kazaya karışan araçları çekmek için çalışma sürdürüyor. (AA- İHA)
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