Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolundaki tünelde feci kaza

Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda bulunan tünelde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Tünel adeta savaş alanına dönerken, yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, bugün saat 14.15 sıralarında meydana geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda yeni açılan tünelde biri kamyon olmak üzere dört araç birbirine girdi. Kaza sonucu tünel adeta savaş alanına döndü. Kazada ikisi ağır 5 kişi yaralanırken, tünel trafiğe kapandı.