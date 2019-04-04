Sabiha Gökçen Havalimanı büyük taşınmaya hazır

ANIL UÇAN/İSTANBUL, (DHA) ATATÜRK Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'na taşınması sürecinde yolcular sorun yaşamadan uçabilmek için Sabiha Gökçen Havalimanı'nı tercih ederken yaşanabilecek yoğunluk için tüm önlemler alındı.

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na büyük taşınma süreci bu hafta sonu başlıyor. Taşınma 5 Nisan Cuma gecesi saat 03:00'de başlayacak ve 45 saat sürecek. Taşınma, 6 Nisan Cumartesi gecesi saat 23:59'da tamamlanacak. Taşınmanın planlanan şekilde gerçekleşebilmesi için, 6 Nisan saat 02:00 ile 14:00 arasında Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı tüm tarifeli yolcu uçuşlarına kapatılacak. Bu süreçte yolcular sorunsuz bir şekilde uçuşlarını gerçekleştirebilmek için İstanbul’un yeni şehir havalimanı olan Sabiha Gökçen’e yöneldi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise yolcuların mağdur olmaması ve uçuşlarını sorunsuz bir şekilde tamamlamaları için çok sayıda önlem alındı.

Buna göre Sabiha Gökçen Havalimanı pisti taşınma takvimi süresince yani 48 saat boyunca açık kalacak. Pasaport bankolarının tamamı da yine 24 saat boyunca açık kalarak pasaport işlemleri sırasında sıra oluşmasının önüne geçilecek. Ayrıca Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal İşletmecisi İSG'nin operasyon birimleri taşınma takviminde 24 saat hizmet vererek oluşabilecek sorunların önüne geçecek.