HABER

Sabiha Gökçen Havalimanı Camii hizmete girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 15:18 | Son Güncelleme

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda hızla artan yolcu sayısı dikkate alınarak yapımı planlanan ve bu yıl Mart ayında temeli atılan Sabiha Gökçen Havalimanı Cami ibadete açıldı.

ANIL UÇAN/İSTANBUL(DHA) - İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda hızla artan yolcu sayısı dikkate alınarak yapımı planlanan ve bu yıl Mart ayında temeli atılan Sabiha Gökçen Havalimanı Cami ibadete açıldı. Caminin açılışı sonrası ilk Cuma Namazı kalabalık bir cemaatin katılımıyla kılındı.

12 Mart'ta temeli atılan ve 2 bin 800 kişinin aynı anda ibadet etmesine imkân veren Sabiha Gökçen Havalimanı Cami’si ibadete açılarak ilk Cuma Namazı kılındı. Yaklaşık 8 ay gibi kısa bir sürede inşaatı tamamlanan cami, Cuma Namazı ile birlikte havalimanı personeli ve yolcuların hizmetine sunularak ibadete açıldı. Caminin yanı sıra yolcuların ve çalışanların terminal binasından camiye kolay ulaşabilmesini sağlayan yaya köprüsü ile birlikte şadırvan ve dinlenme alanları da tamamlandı. Cami açılışı sonrası kılınan ilk Cuma namazına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, eski bakanlardan Mehdi Eker’in yansı sıra Pendik Kaymakamı İlhan Ünsal, Sabiha Gökçen Havalimanı Mülki İdare Amiri Necip Çakmak, Pendik İlçe Müftüsü Hüseyin Baş, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal İşletmecisi İSG’nin Yönetim Kurulu Üyesi Dato Azmi Bin Murad, İSG CEO’su Ersel Göral’ın yanı sıra Türk ve Malezyalı yetkililer ile çok sayıda çalışan ve yolcu da katıldı. Camide namaz sonrası şehitlere dua edildi. Ayrıca Cuma Namazı sonrası İSG tarafından cemaate lokma ve şerbet dağıtıldı.

İSG YÖNETİM KURULUNDAN HAVALİMANINDA GEZİ

Öte yandan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın terminal işletmecisi olan İSG’nin Malezyalı Yönetim Kurulu üyeleri cami açılışı öncesinde havalimanında bir gezi yaparak geçen sene hizmete açılan iç hatlar ek terminal binasını ve havalimanında bulunan yolcu kapılarını gezdi. Yetkililer ayrıca İSG’nin yeni çalışanı Aerobot’u da yakından inceleyerek, yetkililerden bilgi aldılar.

PARTNERÜnlü oyuncuyu hiç böyle görmediniz! Ünlü oyuncuyu hiç böyle görmediniz!
Batman Çayı’nda kaybolan şahsın bulunması için çalışmalar devam ediyorBatman Çayı’nda kaybolan şahsın bulunması için çalışmalar devam ediyor
Ukrayna'da iki Türk kızını öldüren Hüsnü Can Çökmez: Mesleğim dolandırıcılıkUkrayna'da iki Türk kızını öldüren Hüsnü Can Çökmez: Mesleğim dolandırıcılık
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Patlayıcılarda milletvekilinin oğlunun parmak izi tespit edildi

Patlayıcılarda milletvekilinin oğlunun parmak izi tespit edildi

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Altın alımında yeni dönem

Altın alımında yeni dönem

Büyük şok! Elenen isimden jüriye çok sert sözler

Büyük şok! Elenen isimden jüriye çok sert sözler

Bakırköy'de bir evde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Bakırköy'de bir evde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

56 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

56 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ukrayna'da iki Türk kızını öldüren sanık: Mesleğim dolandırıcılık, aylık gelirinin de 100 bin TL

Ukrayna'daki iki Türk kızını öldürmüştü! Mesleği ve geliri...

İçişleri Bakanı Yardımcısı Ersoy PKK için tarih verdi!

İçişleri'nden açıklama! PKK için tarih verildi

İstanbul Valiliği'nden kayıt dışı Suriyeli açıklaması

İstanbul'daki Suriyelilerle ilgili önemli açıklama

Bakırköy'de evlerinde ölü bulunan ailenin fotoğrafı ortaya çıktı

Bakırköy'de evlerinde ölü bulunan ailenin fotoğrafı ortaya çıktı

Baroların olağanüstü genel kurul çağrısına Feyzioğlu'ndan yanıt

Baroların 'olağanüstü' çağrısına Feyzioğlu'ndan yanıt

Ölü bulunan İngiliz istihbaratçının eşi Ortadoğu ve Asya ülkelerinde çalışmış

Beyoğlu'nda ölü bulunmuştu! Eşi ile ilgili çarpıcı detay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.