Sabiha Gökçen Havalimanı Camii hizmete girdi

ANIL UÇAN/İSTANBUL(DHA) - İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda hızla artan yolcu sayısı dikkate alınarak yapımı planlanan ve bu yıl Mart ayında temeli atılan Sabiha Gökçen Havalimanı Cami ibadete açıldı. Caminin açılışı sonrası ilk Cuma Namazı kalabalık bir cemaatin katılımıyla kılındı.

12 Mart'ta temeli atılan ve 2 bin 800 kişinin aynı anda ibadet etmesine imkân veren Sabiha Gökçen Havalimanı Cami’si ibadete açılarak ilk Cuma Namazı kılındı. Yaklaşık 8 ay gibi kısa bir sürede inşaatı tamamlanan cami, Cuma Namazı ile birlikte havalimanı personeli ve yolcuların hizmetine sunularak ibadete açıldı. Caminin yanı sıra yolcuların ve çalışanların terminal binasından camiye kolay ulaşabilmesini sağlayan yaya köprüsü ile birlikte şadırvan ve dinlenme alanları da tamamlandı. Cami açılışı sonrası kılınan ilk Cuma namazına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, eski bakanlardan Mehdi Eker’in yansı sıra Pendik Kaymakamı İlhan Ünsal, Sabiha Gökçen Havalimanı Mülki İdare Amiri Necip Çakmak, Pendik İlçe Müftüsü Hüseyin Baş, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal İşletmecisi İSG’nin Yönetim Kurulu Üyesi Dato Azmi Bin Murad, İSG CEO’su Ersel Göral’ın yanı sıra Türk ve Malezyalı yetkililer ile çok sayıda çalışan ve yolcu da katıldı. Camide namaz sonrası şehitlere dua edildi. Ayrıca Cuma Namazı sonrası İSG tarafından cemaate lokma ve şerbet dağıtıldı.