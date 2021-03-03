Sabiha Gökçen Havalimanı işgal girişimi davası sanığı Konya’da yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün, firari şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalar sonucunda, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında açılan Sabiha Gökçen Havalimanını işgal girişimi davası kapsamında, hakkında İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesince 12 yıl 6 ay hapis cezası verilen ve yakalama kararı ile aranan ihraç uzman çavuş Yusuf Yaylaz, Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinin yaptığı çalışmalarda dün yakalanarak gözaltına alındı. Yaylaz işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adli makamlara sevk edildi. Yusuf Yaylaz’a, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) sorgusunda İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesince 12 yıl 6 ay hapis cezası aldığı tebliğ edilerek tutuklandı.





