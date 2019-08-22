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Sabiha Gökçen Havalimanı'na 24 saat ulaşım müjdesi!

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 22.08.2019 12:24 | Son Güncelleme

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT), bazı hatlarda gece seferleriyle ilgili düzenleme yaptı. Sabiha Gökçen Havalimanı’na 4.Levent, Kadıköy ve Taksim güzergahlarında 24 saat ulaşım hizmeti verilecek.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na 24 saat ulaşım müjdesi!

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na 24 saat ulaşım hizmeti verilecek. İETT’nin resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda 'yolcuların isteği üzerine 24 saat ulaşım sağlanabilmesi için hizmet veren gece hatlarının listesi' yayınlandı. Listede yayımlanan 28 seferin 5 tanesi Sabiha Gökçen Havalimanı seferlerini kapsıyor.

24 SAAT ULAŞIM HİZMETİ VERECEK

Buna göre, E-3 hat numaralı Sabiha Gökçen Havalimanı- 4.Levent Metro, E-10 hat numaralı Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, E-11 hat numaralı Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-1 hat numaralı Kadıköy- Sabiha Gökçen Havalimanı ve SG-2 hat numaralı Taksim-Sabiha Gökçen Havalimanı seferleri 24 saat ulaşım hizmeti verecek.

"SEFER DÜZENLEMESİ TALEBE OLUMLU YANSIYACAKTIR"

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı terminal işletmecisi İSG’nin Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal,” İstanbul’un şehir havalimanı olarak ulaşım en önemli önceliklerimizden bir tanesidir. İETT’den bir süredir İstanbul’un önemli noktalarından havalimanımıza gerçekleşen seferlerin kesintisiz olması konusunda talebimiz vardı. İETT yetkilileri bu talebimize olumlu yaklaştı. Taksim, Kadıköy ve Levent gibi üç önemli noktadan artık 24 saat kesintisiz otobüs seferleri yapılacak. Son dönemde İstanbul’un Avrupa yakasından ciddi bir yolcu talebi ve trafiğimiz var. Bu sefer düzenlemesi bu talebe de olumlu yansıyacaktır” dedi.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
Sabiha Gökçen Havalimanı 24 saat ulaşım

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