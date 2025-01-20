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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda art arda 2 ölüm! Pilot acılı haberi bu sözlerle söyledi: Başımız sağ olsun, kaybettik

20.01.2025 16:06
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda art arda iki ölüm gerçekleşti. Bir uçakta 5 aylık hamile kadının erken doğum yapacağı anlaşılınca uçakta bulunan doktor ve kabin ekibi doğumu gerçekleştirdi. Bebek hayatını kaybederken, pilot durumu "Başımız sağ olsun, kaybettik" diyerek kontrol merkezine bildirdi. Başka bir uçuşta ise hareketsiz olduğu fark edilen yolcunun nabzının atmadığı ve hayatını kaybettiği belirlendi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda art arda 2 ölüm! Pilot acılı haberi bu sözlerle söyledi: Başımız sağ olsun, kaybettik

18 Ocak Cumartesi günü Gazipaşa seferini yapmak üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkış yaptı. Kalkıştan bir süre sonra uçaktaki 5 aylık hamile olduğu öğrenilen yolcu aniden rahatsızlandı. İlk müdahalesi kabin ekibi tarafından yapılan yolcunun erken doğum yapacağı anlaşılınca uçak içerisinde doktor anonsu yapıldı.

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ERKEN DOĞUM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Uçakta bulunan doktor ile kabin ekibi erken doğumu gerçekleştirdi. Doğum sırasında bebek hayatını kaybederken uçağın pilotu Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrolörü ile irtibata geçerek geri döneceğini iletti.

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"BAŞIMIZ SAĞ OLSUN, KAYBETTİK"

Pilot'un hava trafik kontrolörüne yaptığı bilgilendirmede, 5 aylık hamile yolcunun erken doğum yaptığını ve bebeğin vefat ettiğini bildirerek "Başımız sağ olsun, kaybettik" dedi. Uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirirken, bebeğini kaybeden yolcu ise ambulansla hastaneye götürüldü.

İNİŞTE HAREKETSİZDİ, YOLCULAR FARK ETTİ

19 Ocak Pazar günü gerçekleşen olayda ise Hurgada-İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan uçakta bir yolcunun hareketsiz olduğunu gören diğer yolcular durumu kabin ekiplerine bildirdi.

NABZI ATMAYAN YOLCU HAYATINI KAYBETTİ

Uçak sorunsuz şekilde Sabiha Gökçen'e inerken, yapılan ilk müdahalede yolcunun nabzının atmadığı tespit edildi. Bunun üzerine uçağın pilotu hava trafik kontrolörü ile irtibata geçerek, bir yolcunun nabzının atmadığı ve acil ambulans talebi olduğunu iletti. Nabzı atmayan yolcu tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Pilot sabiha gokcen havalimani
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