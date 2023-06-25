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Sabiha Gökçen Havalimanı’nda hareketli anlar! Görevlileri atlatıp uçağa girdi! Pilot kalkışı iptal etti

25.06.2023 00:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda akşam saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Kazablanka seferini yapmaya hazırlanan uçakta bir kadın yolcu ‘Uçağımı kaçırdım’ diyerek, görevlileri atlatıp uçağın içine girmeye çalıştı. Yolcu uçaktan indirilerek polis tarafından gözaltına alındı. Kazablanka seferi 2,5 saat gecikmeyle gerçekleşti.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda hareketli anlar! Görevlileri atlatıp uçağa girdi! Pilot kalkışı iptal etti

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda akşam saatlerinde meydana gelen olayda, özel bir havayolu şirketinin Kazablanka seferi öncesi yolcu alımını tamamladı. Saat 19.50'de hareket etmesi planlanan uçağa son anda bir kadın yolcu "Uçağımı kaçırdım" diye bağırarak, terminal kapısında bulunan ve bilet kontrolü yapan personelden kaçarak uçağın içine girdi.

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PİLOT KALKIŞTAN VAZGEÇTİ

Uçuş güvenliği nedeniyle pilot kalkıştan vazgeçti. Görevli personel ve kabin görevlileri kadın yolcuyu uçaktan indirmek için ikna etmede başarılı olamadı. Bunun üzerine uçağa polis ekipleri çağırıldı.

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Kural dışı yolcu prosedürü uygulanan yolcu, polis tarafında gözaltına alındı. Olay nedeniyle İstanbul- Kazablanka seferini yapan uçak, 2,5 saat rötarla 22.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkış yaptı.(DHA)

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