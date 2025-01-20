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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketli anlar! Uçağa yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı

20.01.2025 00:21
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İstanbul Sabiha Gökçen-Bahreyn seferini yapan yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı. İhbar nedeniyle uçakta detaylı arama yapıldı. Yapılan aramalarda ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketli anlar! Uçağa yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı

Edinilen bilgiye göre, Pegasus Havayolları’nın İstanbul Sabiha Gökçen-Bahreyn seferini yapmaya hazırlanan PC-824 sefer sayılı Airbus A320 NEO tipi uçağa bomba ihbarı yapıldı.

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EKİPLER DETAYLI ARAMA YAPTI

İhbar nedeniyle polis ekipleri ve bomba imha uzmanları uçağın kabin ve kargo bölümünde arama yaptı. Yapılan aramalar sonucunda ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı. Bomba ihbarı nedeniyle Bahreyn seferi gecikmeli olarak gerçekleştirilecek.
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İhbar nedeniyle uçak seferden çekilirken, yolcular havayolu şirketi tarafından tahsis edilen başka bir uçakla Bahreyn'e gönderilecek.(DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Pegasus istanbul sabiha gökçen havalimanı
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