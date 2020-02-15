HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kaza yapan uçağın kaptan pilotuyla ilgili yeni gelişme

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kaza yapan uçağın kaptan pilotuyla ilgili yeni gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2020 14:53 | Son Güncelleme

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kaza yapan uçağın kaptan pilot Mahmut Aslan'ın hastanede ifadesi alınıyor.

5 Şubat'ta İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 yolcunun ölümü ve 180 yolcunun da yaralanmasıyla sonuçlanan uçak kazası sonrası kaptan pilot Mahmut Aslan'ın Şişli'deki özel bir hastanede tedavisi devam ediyor. Polisler, kaptan pilotun ifadesini almak üzere hastaneye geldi. Sağlık durumu iyi olan pilotun ifadesi alınmaya başlandı.

YARDIMCI PİLOT: KULE 'PAS GEÇİN' DEMEDİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında dün Güney Koreli yardımcı pilot Ferdinant Pondaag'ın ifadesi alınmıştı.

İkinci pilot, veriler dahilinde inebileceklerini düşündüklerini ve kulenin kendilerine ''pas geçin'' talimatı vermediğini iddia ederek uçağın indikten sonra kaymaya başladığını, kaptan pilotun tutunmaya çalıştığını ama pistten çıktıklarını anlattı.

5 Şubat'ta meydana gelen kazada uçak üçe bölünmüştü, 3 yolcu hayatını kaybetmiş, 180 yolcu da yaralanmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu fotoğrafların aslı hiç de bildiğimiz gibi değilmiş! Bu fotoğrafların aslı hiç de bildiğimiz gibi değilmiş!
Çay paketinde çıktı! Ekipler şaşkına döndüÇay paketinde çıktı! Ekipler şaşkına döndü
Vitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydalarıVitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
pilot Kaptan pilot uçak Sabiha Gökçen Havalimanı

En Çok Okunan Haberler

Dikkat! Kuvvetli sağanak ve kar geliyor

Dikkat! Kuvvetli sağanak ve kar geliyor

Isparta uçağıyla ilgili flaş iddia: Yüzde 99 düşürüldü

Isparta uçağıyla ilgili flaş iddia: Yüzde 99 düşürüldü

İstanbul Havalimanı'nda tepki çeken görüntü

İstanbul Havalimanı'nda tepki çeken görüntü

Baba ile oğulun kavgası kanlı bitti!

Baba ile oğulun kavgası kanlı bitti!

Babil'de İrfan'ı yıkan ihanet!

Babil'de İrfan'ı yıkan ihanet!

Survivor'dan ilk görüntüler! İsyan etti

Survivor'dan ilk görüntüler! İsyan etti

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Kafa kafaya facia! Yaralılar var

Kafa kafaya facia! Yaralılar var

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Türkiye beşik gibi! Peş peşe depremler

Türkiye beşik gibi! Peş peşe depremler

Sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

Sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cezaevi firarisi kadın, evinde yaptırdığı gizli bölmede yakalandı

Evindeki gizli bölmede yakalandı

Neslican Tay’ın anısı Beşiktaş’ta yaşayacak

Neslican Tay’ın anısı Beşiktaş’ta yaşayacak

Çay paketinden uyuşturucu çıktı

Çay paketinde çıktı! Ekipler şaşkına döndü

Ankara'da feci kaza! Araba hurdaya döndü

Ankara'da feci kaza! Araba hurdaya döndü

Son dakika! Çanakkale'de deprem

Çanakkale'de deprem!

Esenyurt’ta sanayi sitesinde korkutan yangın

Esenyurt’ta sanayi sitesinde korkutan yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.