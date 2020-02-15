Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kaza yapan uçağın kaptan pilotuyla ilgili yeni gelişme

5 Şubat'ta İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 yolcunun ölümü ve 180 yolcunun da yaralanmasıyla sonuçlanan uçak kazası sonrası kaptan pilot Mahmut Aslan'ın Şişli'deki özel bir hastanede tedavisi devam ediyor. Polisler, kaptan pilotun ifadesini almak üzere hastaneye geldi. Sağlık durumu iyi olan pilotun ifadesi alınmaya başlandı.

YARDIMCI PİLOT: KULE 'PAS GEÇİN' DEMEDİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında dün Güney Koreli yardımcı pilot Ferdinant Pondaag'ın ifadesi alınmıştı.

İkinci pilot, veriler dahilinde inebileceklerini düşündüklerini ve kulenin kendilerine ''pas geçin'' talimatı vermediğini iddia ederek uçağın indikten sonra kaymaya başladığını, kaptan pilotun tutunmaya çalıştığını ama pistten çıktıklarını anlattı.

5 Şubat'ta meydana gelen kazada uçak üçe bölünmüştü, 3 yolcu hayatını kaybetmiş, 180 yolcu da yaralanmıştı.

