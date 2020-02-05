Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kaza yapan uçağın radar ekran görüntüleri ortaya çıktı

İzmir-İstanbul seferini gerçekleştirdikten sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında kayarak pistten çıkarak toprak zemine çıkan uçakla ilgili ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Kaza yapan uçağın radar ekran görüntüleri ortaya çıktı
Öte yandan uçağın İzmir-İstanbul seferine ilişkin radar ekran görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde, 17.23’te İzmir’den havalanan uçağın 56 dakikalık uçuş süresinin ardından saat 18.19’da Sabiha Gökçen Havalimanı'na teker koyduğu görülüyor.
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