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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kaza yapan uçağın radar ekran görüntüleri ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2020 20:41 | Son Güncelleme

İzmir-İstanbul seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait uçağın iniş yaptıktan sonra kayarak pistin sonundaki toprak zemine çıkmasının ardından, uçağın radar ekran görüntüleri ortaya çıktı.

İzmir-İstanbul seferini gerçekleştirdikten sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında kayarak pistten çıkarak toprak zemine çıkan uçakla ilgili ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Kaza yapan uçağın radar ekran görüntüleri ortaya çıktı

Öte yandan uçağın İzmir-İstanbul seferine ilişkin radar ekran görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde, 17.23’te İzmir’den havalanan uçağın 56 dakikalık uçuş süresinin ardından saat 18.19’da Sabiha Gökçen Havalimanı'na teker koyduğu görülüyor.
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Eeeee...ne var şimdi bu görüntülerde...?? Ne anlamalıyız bu uçuş güzergahından..??
Radarda görüldüğü gibi uçak tur atmış o esnada kule senden önceki uçaklar pas geçti demiş pilot kararsız kalmış ve risk alıp inmiş büyük hata
neden bukadar dolanbaçlı bir rota ? normali bumu
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