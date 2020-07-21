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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda PCR test merkezi hizmete girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2020 11:05 | Son Güncelleme

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki PCR test merkezi hizmete girdi. Test merkezinde alınan numuneler terminal içerisinde bulunan laboratuvarda incelenecek.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda PCR test merkezi hizmete girdi

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından hizmete sokulan ve Sabiha Gökçen Havalimanı gelen yolcu karşılama alanında bulunan test merkezinde PCR testi yapılabilecek. Türkiye’den yurt dışına gidecek olan yolcuların test yaptıracakları merkezde alınan numuneler yine terminal içinde bulunan laboratuvarda incelenecek ve en geç 5 saat içinde sonuçlar yolculara bildirilecek.

24 SAAT HİZMET VERECEK

PCR Test Merkezi hakkında açıklamalar yapan İSG Operasyon Direktörü Göksu Güney, Türkiye’den yurt dışına çıkacak olan yolcuların gidecekleri ülkede sorun yaşamamaları için PCR testine ihtiyaç duyulduğunu ve Sağlık Bakanlığı’nın bu aşamada havalimanlarında da test merkezi oluşturma kararı aldığını hatırlatarak şu açıklamalarda bulundu:

“Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından kurulan Test Merkezi 21 Temmuz Salı gününden itibaren 7 gün 24 saat esasında havalimanımızda hizmet vermeye başlayacak. Test yaptırmak isteyen yolcularımızın yurt dışına çıkacaklarını belgeleyen bilet, öğrenim belgesi, davetiye gibi evrakları ile havalimanımızda bulunun test merkezine başvurmaları; başvuru esnasında ise 110 lira tetkik bedelini halk sağlığı genel müdürlüğünün hesabına yatırdıktan sonra, yatırmış olduklarına dair belge veya dekontu da ibraz etmeleri gerekmektedir. Bilindiği üzere halk sağlığı genel müdürlüğümüzün birçok şehirde bulunan yetkili PCR Test Merkezleri, hali hazırda test hizmetlerini vermeye devam ediyor. Yurt dışına çıkacak olan vatandaşlarımız Sağlık Bakanlığı resmi web sitesi üzerinden kendilerine en yakın test merkezini bularak test işlemlerini yaptırabiliyor. İlave olarak test merkezlerinin havalimanlarında da kurulmasıyla birlikte yolcularımızın hizmet alacağı nokta sayısı artmış oluyor. Yurt dışı uçuşları öncesi PCR testini havalimanında yaptırmak isteyen vatandaşlarımızın test sonucunu öğrenmesi 5 saati bulabileceği için yolcularımızın havalimanına gelişlerini bekleme süresini de göz önünde bulundurarak planlamalarını tavsiye ediyoruz.”

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Kaynak: DHA


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