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  4. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak kurtarıldı!

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak kurtarıldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 05:22 | Son Güncelleme

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pisten çıkan uçağı kurtarma çalışmaları gece boyunca devam etti. Toprak alanda mahsur kalan uçak çalışmalar sonrası kurtarılarak hangara çekildi.

Sharjah - İstanbul seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı dün saat 09.05'te Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişinin ardından pistten çıkarak toprak alanda durmuştu. Yolcuları ise 'slide' olarak adlandırılan şişme kaydırakla tahliye edilmişti.

Pistten çıkan yolcu uçağının kurtarma çalışmaları gece de devam etti. Saat 04.00 sıralarında uçak toprak alandan kurtarılarak hangara çekildi.

Pistte ise ekiplerin çalışmaları bitirip uçakların kalkış ve iniş yapacağı pistlerin iş makineleriyle temizleme çalışmaları sürüyor. (DHA)

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Sharjah istanbul Sabiha Gökçen Havalimanı

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