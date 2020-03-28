HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda tüm uçuşlar geçici süreliğine durduruldu

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda tüm uçuşlar geçici süreliğine durduruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2020 20:20 | Son Güncelleme

Tarifeli uçuşlara yönelik alınan kısıtlama kararının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bu akşam saat 20.00 itibariyle tüm uçuşlar geçici süreyle durduruldu.

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında alınan uçuş kısıtlama kararının ardından konuya ilişkin İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. yazılı bir açıklamada bulundu.

Uluslararası uçuş yasağının başlaması ve iç hatlarda Türk Hava Yolları’nın yetkili kılındığının hatırlatıldığı açıklamada Sabiha Gökçen Havalimanı Güvenlik Komisyonu kararı ile bu akşam saat 20.00 itibariyle geçerli olmak üzere geçici bir süre için durdurulduğu belirtildi.

Kararın ardından havalimanında uçuşlar bu akşam 20.00’da durduruldu. Alınan kararın sonuna kadar arkasında olduğunu ifade eden Aydar Kurt isimli vatandaş, “Bugün havaalanı geldik ama her yer boş Trabzon’a gidecektim uçuşlar iptal olmuş. Saygı duyuyoruz verilen kararların sonuna kadar arkasındayız” diye konuştu. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bilim Kurulu üyesi Çelik: Çocuklar virüsü daha fazla kişiye bulaştırabilirBilim Kurulu üyesi Çelik: Çocuklar virüsü daha fazla kişiye bulaştırabilir
Dışişleri Bakanlığı'ndan Kuzey Makedonya açıklaması Dışişleri Bakanlığı'ndan Kuzey Makedonya açıklaması 
Koronavirüs ile mücadelede son nokta: Sokak ortasında yumrukladı!Koronavirüs ile mücadelede son nokta: Sokak ortasında yumrukladı!
1/
Anahtar Kelimeler:
Sabiha Gökçen Sabiha Gökçen Havalimanı seyahat yasağı

En Çok Okunan Haberler

Bakan Selçuk uzaktan eğitimle ilgili önemli gelişmeyi açıkladı

Bakan Selçuk uzaktan eğitimle ilgili önemli gelişmeyi açıkladı

Geoff Smedley koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Geoff Smedley koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Koronavirüs polis teşkilatına da sıçradı!

Koronavirüs polis teşkilatına da sıçradı!

Rusya: Koronavirüsü tedavi edecek ilacı geliştirdik

Rusya: Koronavirüsü tedavi edecek ilacı geliştirdik

Merkez Bankası'ndan kredi kartı kararı!

Merkez Bankası'ndan kredi kartı kararı!

İstanbul Valisi açıklamıştı! 17.00 itibarıyla başladı

İstanbul Valisi açıklamıştı! 17.00 itibarıyla başladı

İlginizi Çekebilir

Evden çalışmanın püf noktaları

Evden çalışmanın püf noktaları

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan görevden alındı! İşte yerine gelen isim

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan görevden alındı! İşte yerine gelen isim

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Esenyurt'ta asansörde tepki çeken görüntüler

Esenyurt'ta asansörde tepki çeken görüntüler

Koronavirüsten hayatını kaybeden Dilek Tahtalı'nın son görüntüleri ortaya çıktı

Koronavirüsten hayatını kaybeden Dilek Tahtalı'nın son görüntüleri ortaya çıktı

Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan Kuzey Makedonya açıklaması 

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kuzey Makedonya açıklaması 

İstanbul Valiliği taksi ve benzeri araçlarla da şehirlerarası yolculukların yasaklandığını açıkladı

Bir koronavirüs yasağı daha!

Bakan Koca: Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 108'e yükseldi

Bakan Koca: Can kaybı 108'e, vaka sayısı 7402'ye yükseldi

Seyehat izin belgesi nedir, nereden ve nasıl alınır?

Seyehat izin belgesi nedir, nereden ve nasıl alınır?

Son dakika! Uçak-otobüs seferleriyle ilgili yeni genelge

Uçak-otobüs seferleriyle ilgili yeni genelge

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan karantinada doğum yapan Sevda Gül'e tebrik telefonu

Erdoğan'dan karantinada doğum yapan Sevda Gül'e tebrik telefonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.