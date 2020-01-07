Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

Alınan bilgiye göre, Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah Havalimanı'ndan İstanbul'a gelen Pegasus Havayolları'na ait uçak, inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıktı.

SABİHA GÖKÇEN SAAT 15:00'E KADAR SEFERLER İPTAL EDİLDİ



THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, yaptığı açıklamada "Sabiha Gökçen Havalimanında pistin kapanmasına yol açan olay sebebi ile saat 15'e kadar Sabiha Gökçen inişli ve kalkışlı seferlerimiz iptal edilmek zorunda kalınmıştır. Çağrı merkezimizden alternatif sefer planlamalarımız ile ilgili bilgi alabilirsiniz." dedi.

Kaynak: AA

