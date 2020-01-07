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  4. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 09:43 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, iniş yapan bir uçağın pistten çıkması nedeniyle seferler saat 15:00'e kadar iptal edildi.

Alınan bilgiye göre, Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah Havalimanı'ndan İstanbul'a gelen Pegasus Havayolları'na ait uçak, inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıktı.

SABİHA GÖKÇEN SAAT 15:00'E KADAR SEFERLER İPTAL EDİLDİ

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, yaptığı açıklamada "Sabiha Gökçen Havalimanında pistin kapanmasına yol açan olay sebebi ile saat 15'e kadar Sabiha Gökçen inişli ve kalkışlı seferlerimiz iptal edilmek zorunda kalınmıştır. Çağrı merkezimizden alternatif sefer planlamalarımız ile ilgili bilgi alabilirsiniz." dedi.

Kaynak: AA

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Sabiha Gökçen Havalimanı Yolcu Uçağı

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