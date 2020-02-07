Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasında hayatını kaybetmişti! Zehra Bilgi Koşar toprağa verildi

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inerken pistten çıkarak 3'e bölünen uçak kazasında ölen 3 yolcudan diş hekimi Zehra Bilgi Koşar'ın cenazesi dün Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerin ardından ailesi tarafından memleketi Tekirdağ'ın Malkara ilçesine getirildi.

Cemil ve Zülfiye Bilgi'nin 2 kızından biri olan Zehra Bilgi Koşar'ın evin önünden helallik alındığı sırada yakınları gözyaşları döktü.

Koşar'ın cenazesi helallik alınmasının ardından Gazi Ömer Bey Cami'ne götürüldü. Koşar'ın eşi Gökhan Koşar ile babası Cemil Bilgi ayakta durmakta zorlanırken, yakınları tarafından teselli edildi.

KOCASI İLE BERABER UÇAĞA BİNECEKTİ İPTAL OLDU

İzmir'de yaşayan Zehra Bilgi Koşar'ın diş hekimliği yaptığı öğrenildi. Kocası Gökhan Koşar ile 2019 yılının Temmuz ayında evlenen Koşar, eşiyle beraber hafta sonu tatili nedeniyle İzmir'den İstanbul'a seyahat planladı.Ticaret Bakanlığı'nda müfettiş olan Gökhan Koşar'a İstanbul'da görev çıkınca Gökhan Koşar daha önce İstanbul'a gelmek zorunda kaldı. Önceki akşam saatlerinde İzmir'den İstanbul'a gelen Zehra Bilgi Koşar, uçak kazasında hayatını kaybetti.