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Sabiha Gökçen Havalimanı'na "Övgüye Değer Havalimanı" ödülü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 10:46 | Son Güncelleme

Sabiha Gökçen Havalimanı'na "Övgüye Değer Havalimanı" ödülü

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG) , insan kaynakları alanında ''Övgüye Değer Havalimanı'' ödülüne değer bulundu.

İSG'den yapılan açıklamaya göre, Avrupa Havalimanları Konseyi (ACI Europe) tarafından İSG, 2018 yılında insan kaynakları alanında yaptığı uygulamalarla ödüle layık görüldü.

Kıbrıs’ta gerçekleştirilen ödül törenine Sabiha Gökçen Havalimanı CEO'su Ersel Göral ve İnsan Kaynakları Direktörü Ahmet Hakan Arslan katıldı.

Avrupa'da bulunan en iyi havalimanlarının yanı sıra insan kaynakları ve engelli yolcu uygulamalarının da ödüllendirildiği törende Sabiha Gökçen Havalimanı, insan kaynakları konusunda yaptığı başarılı projelerle ''Yüksek Övgüye Değer Havalimanı'' ödülüne layık görüldü.

İSG İnsan Kaynakları Direktörü Ahmet Hakan Arslan, konuya ilişkin, "Çalışanlarımızla sürekli iletişim halindeyiz. Kurduğumuz sosyal kulüpler, eğitim organizasyonları, ünlü isimleri ağırladığımız Hayata Dair Sohbetler programımız gibi faaliyetlerimiz ACI tarafından övgüye değer bulundu. Bu ödüller bizi daha fazla motive ediyor. Tüm çalışanlarımıza ailemizin bir parçası oldukları için teşekkür ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.

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acı isg ödül övgüye değer

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