Sabiha Gökçen Havalimanı'na sosyal sorumluluk ödülü

İZEV yetkilileri de konuşmalarında projenin ortaya çıkışı ve geldiği nokta hakkında bilgiler verdiler. Konuşmaların ardından Marketing Türkiye Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen, İSG ve İZEV’in yöneticilerine ödüllerini verdi. İSG ve İZEV’in ortak projesi Hayat ve Biz, daha önce de Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği tarafından ödüle layık görülmüştü.

“HAYAT VE BİZ” PROJESİ

İZEV’in Sabiha Gökçen Havalimanı desteğiyle hayata geçirdiği farklı bireylerin sesini sanatla duyurabilmek için hayata geçirdiği ‘Hayat ve Biz-Hayvanlar ve Biz' projesi kapsamında Roger Waters'ın ‘Another Brick in The Wall' şarkısı yeniden seslendirilmişti. Şarkıyı farklı bireylerin hayatın her alanında olduklarını göstermek down sendromlu, otizmli ve mental farklılığı bulunan 16 İZEV’li gencin yanı sıra ünlü sanatçılar da şarkıyı seslendirmişti.