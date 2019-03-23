Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşım kolaylaştı

Belediye otobüsleri ile 4.Levent, Bostancı, Kadıköy, Uzunçayır Metrobüs durağı, Pendik YHT, İzmir ve Bursa'ya ulaşım imkanı bulunuyor. Deniz Otobüsü ile Pendik Deniz Otobüsü İskelesi'ne gelindikten sonra belediye otobüslerini kullanarak, havalimanına 15 dakikada ulaşılabiliyor.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım da Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndaki caminin temel atma töreninde yaptığı açıklamada, ''İstanbul gibi burası da artık kabuğuna sığmıyor. Sürekli büyüyor. Bir de bu büyümeye paralel olarak ihtiyaçlarını görüyor ve gerekli tedbirleri alıyoruz. Havalimanları için en büyük konu ulaşımdır. Ulaşım ile ilgili metro inşaatımız hemen burada devam ediyor. Metro inşaatı önümüzdeki yıl inşallah tamamlanmış olacak. Böylece havalimanının sadece özel araçlar ile değil, servis ve otobüsler ile değil aynı zamanda raylı sistem ile şehirle entegrasyonunu sağlamış olacağız." ifadelerini kullanmıştı.

