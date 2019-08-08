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Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 20 milyon yolcu barajı geride kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 10:43 | Son Güncelleme

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’ndan 2019 yılının ilk 7 ayında 20 milyon 80 bin yolcu geçiş yaptı.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 20 milyon yolcu barajı geride kaldı

Anıl UÇAN / İSTANBUL,(DHA)- İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’ndan 2019 yılının ilk 7 ayında 20 milyon 80 bin yolcu geçiş yaptı.

İstanbul’un şehir havalimanı Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda 2019 yılının ilk 7 ayının yolcu rakamları belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, yılın ilk 7 ayında 20 milyon 80 bin yolcu Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan geçiş yaptı. Yılık ilk 7 ayında dış hat yolcu sayısı 7 milyon 713 bin, iç hat yolcusu ise 12 milyon 366 bin olarak gerçekleşti. Öte yandan Ocak-Temmuz döneminde iç hatlarda toplam 76 bin 395 uçak iniş ve kalkış gerçekleştirirken, dış hatlarda ise 54 bin 47 uçak iniş ve kalkış gerçekleştirdi. Toplam uçak sayısı ilk 7 ayda 130 bin 442 oldu.

İLK 7 AYDA DIŞ HATLARDA BÜYÜME YÜZDE 20 OLDU

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda dış hatlarda ki büyüme Temmuz ayında da devam etti. Yapılan açıklamaya göre, Temmuz ayında dış hatlar yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17’lik büyüme ile 1 milyon 366 bin olarak gerçekleşti. İlk 7 aydaki dış hat yolcu artışı ise yüzde 20 olarak kayıtlara geçti.

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