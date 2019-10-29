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SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 11:26 | Son Güncelleme

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda coşkuyla kutlandı.

Anıl UÇAN/İSTANBUL(DHA)
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda coşkuyla kutlandı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 96'ıncı yılında tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanıyor. Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle ülke genelinde pek çok etkinlik ve tören de düzenleniyor. Düzenlenen törenlerden bir tanesine İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ev sahipliği yaptı. Cumhuriyet Bayramı kutlaması kapsamında Sabiha Gökçen Havalimanı yetkilileri, yolculara terminal girişinde yolculara Türk Bayrağı dağıttı. Ayrıca Sabiha Gökçen Havalimanı Gidiş Terminali'nde 3 saat boyunca bando dinletisi yapıldı. Bando dinletisine havalimanını kullanan yolcular ve havalimanı çalışanları Türk Bayrakları ile eşlik ettiler. Havalimanını kullanan yolcular keyifli anlar yaşarken, bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdiler.

Görüntü dökümü:
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-Bayrak dağıtımı
-Bando konseri
-Vatandaşlardan detaylar
-Genel ve detaylar

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