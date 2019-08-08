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Sabiha Gökçen Havalimanında bal arısı operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 12:07 | Son Güncelleme

Sabiha Gökçen Havalimanında Ürdün uyruklu iki şahsın valizlerinde yapılan aramalarda 67 adet özel dizayn edilmiş kutular içerisinde 603 adet bal arısı ele geçirildi.

Sabiha Gökçen Havalimanında bal arısı operasyonu

Sabiha Gökçen Havalimanında Ürdün uyruklu iki şahsın valizlerinde yapılan aramalarda 67 adet özel dizayn edilmiş kutular içerisinde 603 adet bal arısı ele geçirildi. Yurt dışına çıkarılmak istenen arılar muhafaza altına alınırken şahıslar hakkında adli işlem uygulandı.
Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminalinde, Ürdün’e gidecek olan Ürdün uyruklu Muhammed Abdullah Issa O.(45) ve Shebab Mazın A.(35) isimli şahısların şüphe üzerine üst ve valizlerinde polis tarafından arama yapıldı. Yapılan aramalarda, özel dizayn edilmiş 67 adet kutu ve kutular içerisine konmuş halde 603 adet bal arısı ele geçirildi. Bal arıları muhafaza altına alınarak Arı Yetiştiriciliği Birliğine teslim edildi. Arıları yurt dışına çıkarmaya çalışan şahıslar hakkında adli işlem yapıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanında bal arısı operasyonu

Sabiha Gökçen Havalimanında bal arısı operasyonu

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