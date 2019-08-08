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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda "bal arısı" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 13:29 | Son Güncelleme

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 67 özel dizayn edilmiş kutu içerisinde 603 kaçak bal arısı ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda "bal arısı" operasyonu

İSTANBUL, (DHA) SABİHA Gökçen Havalimanı'nda düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 67 özel dizayn edilmiş kutu içerisinde 603 kaçak bal arısı ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, canlı hayvan kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında 18 Temmuz'da Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nden Ürdün'e gidecek Ürdün uyruklu iki yolcunun üst ve valizinde arama yaptı. Yapılan aramada 67 özel dizayn edilmiş kutu içerisinde 603 kaçak bal arısı ele geçirildi. Muhafaza altına alınan arılar, Arı Yetiştiriciliği Birliğine teslim edildi. Ürdün uyruklu Muhammet Abdullah Issa O. (45) Shehab Mazın A. (35) gözaltına alındı. Kaçakçılık kanununa muhalefetten adli işlem yapılan şüpheliler savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

(FOTOĞRAF)

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Sabiha Gökçen Havalimanı'nda

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