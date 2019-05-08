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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda biyometrik otomatik geçiş sistemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 11:30 | Son Güncelleme

İSG Üst Yöneticisi Ersel Göral: - "Her zaman dile getirdiğimiz gibi bizim için en önemli hedef, misafirlerimizin memnuniyeti. Bu nedenle terminale ilk adımı attıkları andan itibaren uçağa binene kadar geçen süreyi onlar için keyifli ve zaman kazandıran bir hale getirmeye çalışıyoruz. Bu adımlardan biri de elektronik pasaport geçiş sistemi. Bu sistem Türkiye'de ilk kez bir havalimanında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına açık olacak"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG) üst yöneticisi (CEO) Ersel Göral, ''Her zaman dile getirdiğimiz gibi bizim için en önemli hedef, misafirlerimizin memnuniyeti. Bu nedenle terminale ilk adımı attıkları andan itibaren uçağa binene kadar geçen süreyi onlar için keyifli ve zaman kazandıran bir hale getirmeye çalışıyoruz. Bu adımlardan biri de elektronik pasaport geçiş sistemi. Bu sistem Türkiye'de ilk kez bir havalimanında tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına açık olacak.'' dedi.

İSG ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ortaklaşa geliştirilen biyometrik otomatik geçiş sistemi, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda test ediliyor.

Bu kapsamda, Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminaline toplam 8 pasaport bankosu kuruldu. Uygulama sayesinde yolcular, sisteme tanımlı yüz ve parmak izleri ile 18 saniyede pasaport kontrolünden geçebiliyor.

Uygulama Türkiye'de ilk kez, 18 yaşını doldurmuş ve yeni pasaport sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için kullanıma açılacak.

Test sürecinde olan uygulama ile yolcuların kolay, hızlı ve rahat bir şekilde pasaport kontrollerini tamamlaması planlanıyor. 7 gün 24 saat çalışacak biyometrik otomatik geçiş sistemi, test aşamasının ardından tam kapasiteyle hizmet vermeye başlayacak. Sistem daha sonra, gelen yolcu bölümünde de hayata geçirilecek.

İSG Üst Yöneticisi (CEO) Ersel Göral, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Sabiha Gökçen Havalimanı olarak yine bir ilke imza atmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Kendileri için en önemli hedefin misafirlerin memnuniyeti olduğunu aktaran Göral, şunları kaydetti:

"Bu nedenle terminale ilk adımı attıkları andan itibaren uçağa binene kadar geçen süreyi onlar için keyifli ve zaman kazandıran bir hale getirmeye çalışıyoruz. Bu adımlardan biri de elektronik pasaport geçiş sistemi. Bu sistem Türkiye'de ilk kez bir havalimanında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına açık olacak. Amacımız hem pasaport geçişlerinde gecikme ve yığılmaları ortadan kaldırmak hem de 2 yıl önce başlattığımız dijitalleşme sürecini hızlandırmak.''

- Biyometrik otomatik geçiş sistemi

Türkiye'de ilk kez uygulanan sistemde, yolcular yeni çipli pasaportlarının yanı sıra daha önceden sisteme kayıtlı parmak izlerini ve yüzlerini özel hazırlanan pasaport bankolarında taratıyor. Sistem, parmak izi ve yüz doğrulanmasının ardından pasaport bankosunda bulunan kapıyı açarak geçişi sağlıyor. Bu yeni sistemde, personel tasarrufu sağlanacağı gibi işlemler çok daha hızlı ve güvenli olarak gerçekleşecek.

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isg Pasaport üst yönetici Ersel Göral yüz tanıma

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