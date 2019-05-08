Sabiha Gökçen Havalimanı'nda biyometrik otomatik geçiş sistemi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG) üst yöneticisi (CEO) Ersel Göral, ''Her zaman dile getirdiğimiz gibi bizim için en önemli hedef, misafirlerimizin memnuniyeti. Bu nedenle terminale ilk adımı attıkları andan itibaren uçağa binene kadar geçen süreyi onlar için keyifli ve zaman kazandıran bir hale getirmeye çalışıyoruz. Bu adımlardan biri de elektronik pasaport geçiş sistemi. Bu sistem Türkiye'de ilk kez bir havalimanında tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına açık olacak.'' dedi.

İSG ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ortaklaşa geliştirilen biyometrik otomatik geçiş sistemi, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda test ediliyor.

Bu kapsamda, Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminaline toplam 8 pasaport bankosu kuruldu. Uygulama sayesinde yolcular, sisteme tanımlı yüz ve parmak izleri ile 18 saniyede pasaport kontrolünden geçebiliyor.

Uygulama Türkiye'de ilk kez, 18 yaşını doldurmuş ve yeni pasaport sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için kullanıma açılacak.

Test sürecinde olan uygulama ile yolcuların kolay, hızlı ve rahat bir şekilde pasaport kontrollerini tamamlaması planlanıyor. 7 gün 24 saat çalışacak biyometrik otomatik geçiş sistemi, test aşamasının ardından tam kapasiteyle hizmet vermeye başlayacak. Sistem daha sonra, gelen yolcu bölümünde de hayata geçirilecek.