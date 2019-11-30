Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ''dur'' ihtarına uymayan sürücü yakalandı

İSTANBUL (AA) - Sabiha Gökçen Havalimanı'nda polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, kovalamacanın ardından yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Trafik Denetleme Şubesi ekiplerinin sabah saatlerinde, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda korsan taksilere yönelik uygulaması sırasında, Yunus T'nin kullandığı araca "dur" ihtarında bulunulduğu belirtildi.

Sürücünün uyarıyı dikkate almayarak aracı polis ekiplerinin üzerine sürdükten sonra kaçmaya başladığı anlatılan açıklamada, takibe alınan aracın ters yöne girmesi üzerine uyarı ateşi açıldığı kaydedildi.

Açıklamada, önce havaya ardından lastiklere yapılan uyarı atışlarına rağmen kaçmaya devam eden aracın Tuzla Tepeören mevkisinde durdurulduğu ifade edildi.

Gözaltına alınan sürücü Yunus T, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

