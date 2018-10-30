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Sabiha Gökçen Havalimanı’nda evlilik teklifi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 11:08 | Son Güncelleme

İSTANBUL'UN şehir havalimanı Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na gelen Görkem Koçak, uçaktan inan kız arkadaşı Özlem Pişmişoğlu’na evlenme teklif etti.

Anıl UÇAN / İSTANBUL,(DHA) - İSTANBUL'UN şehir havalimanı Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na gelen Görkem Koçak, uçaktan inan kız arkadaşı Özlem Pişmişoğlu’na evlenme teklif etti. Sabiha Gökçen Havalimanı İç Hatlar Geliş Terminaline gelen Koçak, hazırladığı “Hatunum sana ömür boyu başımın etini yeme fırsatını sunuyorum ,benimle evlenir misin?” yazılı pankart ve bir buket çiçek ile beklemeye başladı. Tekliften haberi olmayan Pişmişoğlu, valizini alarak çıkış kapısından çıktı. Arkadaşlarının pankartı açmasıyla elindeki çiçeği kız arkadaşına uzatan Koçak, diz çökerek evlilik teklifi etti. Özlem Pişmişoğlu bu teklife gözyaşları eşliğinde “evet” diyerek, olumlu karşılık verdi. Bu ana şahitlik eden havalimanı çalışanları ve yolcular genç çifti alkışladı. Bazı yolcuların da bu anları cep telefonlarına kaydettiği görüldü. “ÜÇ YILDIR BİRLİKTEYİZ” Kız arkadaşına evlilik teklifi ettiği için çok heyecanlı olduğunu belirten Görkem Koçak,” Özlem ile 3 senedir birlikteyiz. Bu sürpriz çok büyük bir heyecan oldu. Beklenmedik bir kalabalık ile karşılaştım. Bu benim için çok büyük bir heyecan oldu.” Dedi. Beklemediği bir zamanda teklifi aldığını belirten Özlem Pişmişoğlu, ”Teklifi kabul ettim. Beklenmedik bir zamanda oldu. Çok güzel oldu. Çok hoş oldu” dedi.

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