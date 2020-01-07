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  4. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hat uçuşları normale döndü

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hat uçuşları normale döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 16:57 | Son Güncelleme

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hat uçuşları normale döndü

İSTANBUL (AA) - Sabiha Gökçen Havalimanı'nda özel bir hava yoluna ait uçağın pistten çıkması nedeniyle kapanan iç hat seferleri normale döndü.

Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağın, 09.43'te Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan kısa süre sonra kötü hava şartları nedeniyle pist dışına çıkmasının ardından yapılan çalışmalar tamamlandı.

Uçaktaki 164 yolcunun güvenli bir şekilde tahliye edilmesinin ardından havalimanındaki incelemelerin sona ermesiyle iç hat seferleri yapılmaya başlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Pegasus Havayolları Sabiha Gökçen Havalimanı

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