Sabiha Gökçen Havalimanı’nda İstanbul Zihinsel Engelliler Vakfı’nın mağazası açıldı -2

İZEV'Lİ GENÇLERDEN BANDO GÖSTERİSİ

Kurdele kesiminden önce İZEV’li gençler havalimanı içerisinde bando gösterisi yaptı. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda açılan İZEV mağazasının ilk müşterisi olan Esra Topaloğlu,”Bu mağazanın ilk müşterisi olduğumu bilmiyordum. Sabah uyandığım zaman 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün aslında hayatımızda nasıl bir yeri olduğunu ve bir farkındalık yaratmak ile ilgili ne yapabilirim diye düşünüyordum. Buradan geçerken böyle bir yerin açıldığını görmek beni çok heyecanlandırdı. İlk müşteri olduğumu bilmeden girdim. Evde de kedilerim var. Okumayı da çok seviyorum. Kedili kitap ayracını eşime armağan etmek için aldım” dedi.

“MAĞAZADAN ELDE EDİLECEK GELİR İLE ENGELLİLERE DESTEK OLACAĞIZ”

Açılışı gerçekleştirilen mağazadan elde edilecek gelir ile bazı engelli gruplarına destek vereceklerini belirten İZEV Vakıf Başkanı Hakan Kural, "Bugün dünya engelliler günü. Biz sadece bir gün değil, 365 gün çocuklarımızı onurlandıralım istiyoruz. Çünkü onlara özel bir gün bile, onları ötekileştirmek oluyor. Biz projeye başladığımızdan itibaren biz “Hayvanlar ve Biz” sergisi ile yola çıktık. Daha sonra Roger Waters’in desteği ile taçlandırdık ve şarkısına çok güzel bir klip çektik. Şimdi klibimizin ikinci versiyonu geliyor. Bunların devamı olarak şu anda ki sosyal shop dediğimiz mağazıyı açtık. Sabiha Gökçen Havalimanı’nın değerli destekleri ile bugün burada bir sosyal farkındalık alanının açılışını yapıyoruz. Burada iki tane İZEV’li gencimiz ile birlikte iki tane profesyonel arkadaşımız çalışacak. Burada bizim proje görsellerimiz ile birlikte farklı farklı ürünlerle gençlerin farkındalığı için yaptığımız projelere destek noktası olacak. İstihdam projesi olacağı gibi aynı zamanda bu shoptan edinilecek gelir ile birlikte bazı ihtiyaç sahibi engelli gruplarına biz destek olmaya çalışacağız“ dedi.