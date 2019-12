Sabiha Gökçen Havalimanı’nda İstanbul Zihinsel Engelliler Vakfı’nın mağazası açıldı -2

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda, giden yolcu katı iç hatlar gate alanında ilk sosyal farkındalık mağazası açıldı. Yaşam Hakkı-Duvar şarkısıyla 45 milyon erişime ulaşan ve Türkiye’ye sosyal sorumluluk konusunda uluslararası ödüller kazandıran İZEV Vakfı; İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın desteğiyle açılan mağazanın geliri İZEV’e aktarılacak ve vakfın farkındalık projeleri desteklenecek. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda gerçekleştirilen açılış törenine İZEV Vakıf Başkanı Hakan Kural, İZEV Genel Sekreteri Merve Kılıç, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal İşletmecisi İSG’nin İnsan Kaynakları Direktörü Ahmet Hakan Arslan, İSG’nin Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal ile birlikte çok sayıda İSG yöneticisi, İZEV yöneticisi, havalimanında bulunan yolcular ile birlikte İZEV’li Down sendromlu, otizmli ve mental geriliği bulunan bireyler katıldı. Açılışa özel mağazanın önünde kurdele kesimi yapıldı.

Türkiye'nin ilk "Engelsiz Havalimanı" unvanına sahip İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda İstanbul Zihinsel Engellier Vakfı'na(İZEV) üye Down sendromlu, otizmli ve mental geriliği bulunan "farklı" bireylerin istihdam edileceği mağaza açıldı.

“TÜRKİYE’DE BULUNAN HAVALİMANLARINDA BİR İLK”

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Kurumsal İletişim Müdürü Canan Sosyal açılış töreninde yaptığı açıklamada,”Bizim için çok özel ve çok mutlu bir gün. İki yıl önce başlattığımız çok özel bir projemiz vardı İZEV ile birlikte. İki yıl önce “Hayvanlar ve Biz” projesini imza attık. Projenin ilk yılında çok güzel bir klip ortaya çıkardık. Pink Floyd - Another Brick In The Wall şarkısının Türkçe versiyonunu. Çok fazla ilgi gördü. Bu tip projelerde sürdürülebilirlik esastır. İkinci senesinde projenin başından beri en önemli hedeflerimizden bir tanesi bugün hayata geçiriyoruz. İZEV sosyal shopu hayata geçiriyoruz. Bu sosyal shopta İZEV’e gelir getirmeyi amaçlıyoruz. İZEV ürünlerinin satışının gerçekleştirileceği bu mağazayı Sabiha Gökçen Havalimanı’nda açıyoruz. Bu Türkiye’de ilk kez yapılıyor. İlk kez bu tür bir Sivil Toplum Kuruluşu’nun ürünlerinin açılacağı mağazası bir havalimanında açılıyor. İç hatlar hava tarafında 208 numaralı kapı bölgesinde açıldı. Buradan tüm misafirlerimize de duyurusunu yapalım. Bugünü çok anlamlı kılan günlerden birtanesi de bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Özellikle bugüne getirdik açılışı. İZEV’li gençler çok mutlu. Onların gözlerinde ki mutluluk bizi daha da mutlu yapıyor” diye konuştu.