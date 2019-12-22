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Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kapasite artışı için yeni check-in kontuarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 13:30 | Son Güncelleme

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yolcu kapasitesinin arttırılmasına yönelik büyütme çalışmaları kapsamında yeni check-in kontuarları yapımına başlandı.İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’ndaki yolcu ve uçak kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kapasite artışı için yeni check-in kontuarı

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yolcu kapasitesinin arttırılmasına yönelik büyütme çalışmaları kapsamında yeni check-in kontuarları yapımına başlandı.
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’ndaki yolcu ve uçak kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bir yandan ikinci pistin yapımı devam ederken, diğer yandan da terminal binası içerisinde genişleme projeleri yapılıyor.

Gelecek Nisan ayında yolculara hizmet vermeye başlayacak
Kapasite arttırılmasına yönelik genişletme çalışmaları kapsamında yolcuların biletleme işlemlerini gerçekleştirdiği yeni check-in kontuar adasının yapımına başlandı. Terminal içerisindeki A kontuarının yanına projelendirilen yeni kontuar alanıyla birlikte hizmet verilen yolcu kapasitesi daha da artmış olacak. Yapımına başlanan kontuar adasının 2020’nin Nisan ayında dış hat yolcularının hizmetine sunulması hedefleniyor.

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