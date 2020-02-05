Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kaza: Pegasus uçağı pistten çıktı; 1 kişi öldü, 157 kişi yaralandı

Pegasus Havayolları'na ait İzmir-İstanbul seferi yapan uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı'na sert iniş yaptıktan sonra pistten çıktı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, 157 kişi de yaralandı.

Sağlık Bakan Fahrettin Koca, kazayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bir hastamız ameliyata alındı. Diğer ikisi için de müdahale planlanıyor. Yoğun bakım şartlarında tedavisi devam eden üç hastamız var. Yoğun bakımdaki ve ameliyat olan üç hastamız için durumlarının iyi olduğunu, ciddi olmadığını söyleyebilirim. 157 hasta içinde de durumu ağır ya da ciddi olan hasta söz konusu değil. Bir vatandaşımız da hayatını kaybetti" dedi.

Kokpitin de bulunduğu ön taraf ve kuyruk kısımlarının ana gövdeden ayrılarak parçalandığı görülen uçaktaki yolcular ve mürettebatın bir kısmı, uçaktan kendi imkanlarıyla çıktı.

Olay yerinden geçilen görüntülerde kokpitin parçalara ayrıldığı görülüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, uçağın içinde kalan yaralıların acil servis ekiplerince çıkarıldığını ve yaralılar için 32 ambulansın olay yerine sevk edildiğini söyledi.