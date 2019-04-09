HABER

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda navigasyon uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 12:36 | Son Güncelleme

Havalimanının internet sitesi ve mobil uygulamasından ulaşılabilen navigasyon, yolcuların bir noktadan başka bir noktaya gitmesine yardımcı oluyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nı (İSG) kullanan yolcular, web sitesi ve mobil uygulamadaki navigasyon sayesinde, havalimanında gidecekleri yerlere daha kolay ulaşabiliyor.

İSG Kurumsal İletişimden verilen bilgiye göre, Sabiha Gökçen web sitesi ve mobil uygulaması için geliştirilen ve terminal binasının içerisini gösteren navigasyon uygulaması ile yolcular, uçuşlarının gerçekleşeceği kapıya kadar en kolay yoldan gidebiliyor.

Uygulamada ayrıca havalimanı içerisindeki alışveriş noktaları, yemek alanları, eczane, ATM'ler ve mescit gibi noktalar da yer alıyor.

Navigasyon en çok engelli yolcular için avantaj sağlıyor ve zaman kaybetmeden gidecekleri yerlere ulaşabilmelerine destek oluyor.

- Uygulama

Yolcular, söz konusu navigasyonu ilk açtıkları zaman karşılarına ''Nereyi arıyorsun?'' sorusu çıkıyor.

Uçak kapısı, alışveriş noktaları, yemek alanları, banka ATM'leri, mescit, eczane, pasaport noktası gibi havalimanında kullanacakları hizmeti seçen yolcular ardından ''git'' butonuna basıyor. Daha sonra yolcunun en kısa ve en kolay yoldan gitmek istediği yere ulaşabileceği rota çiziliyor.

Söz konusu uygulama ile gelen yolcu katı ile giden yolcu katı arasında geçiş de yolculara yine bir rota aracılığı ile gösteriliyor.

PARTNERBeren Saat’i seviyorsanız takip etmeyinBeren Saat’i seviyorsanız takip etmeyin
Göçmen kuşlar, Hersek Lagünü'ne gelmeye başladıGöçmen kuşlar, Hersek Lagünü'ne gelmeye başladı
Baraj inşaatında yaralanan vatandaş askeri helikopterle hastaneye kaldırıldıBaraj inşaatında yaralanan vatandaş askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
harita Sabiha Gökçen Havalimanı yapay zeka yolcu

En Çok Okunan Haberler

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

AK Parti'den bir İstanbul kararı daha!

AK Parti'den bir İstanbul kararı daha!

Çukur'da iki bomba ayrılık! Şoke eden ölüm sahnesi

Çukur'da iki bomba ayrılık! Şoke eden ölüm sahnesi

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

YSK'dan İstanbul kararı

YSK'dan İstanbul kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Malatya'da bir deprem daha!

Malatya'da bir deprem daha!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Çamlıca Kulesi'nde sona yaklaşıldı

Sona yaklaşıldı! Bu yıl hizmete başlayacak

Bin 500 yıllık 'Amuled' Denizli'den çıktı!

Bin 500 yıllık 'Amuled' Denizli'den çıktı!

Türkiye'nin ilk sokak festivali Portakal Çiçeği'nde sürpriz karar! Seneye 1 ay sürecek

Türkiye'nin ilk sokak festivalinde sürpriz karar! Gelecek yıl...

Anayasa Mahkemesi'nden 'askerlikte yaş' kararı

AYM'den 'askerlikte yaş' kararı

Uzunluğunu duyan şaşırmadan edemiyor! 50 yıldır hiç kesmiyor

50 yıldır hiç kesmiyor! Gören fotoğraf için yanına koşuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.