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  4. Sabiha Gökçen havalimanında pistten çıkan uçak hangara çekildi

Sabiha Gökçen havalimanında pistten çıkan uçak hangara çekildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 05:17 | Son Güncelleme

Yolcuların bir kısmı uçuşların normale dönmesini havalimanında bekleyerek sabahladı

İSTANBUL (AA) - Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak hangara çekilirken, yolcuların bir kısmı seferlerin normale dönmesini havalimanında bekleyerek sabahladı.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanında özel bir hava yolu şirketine ait yolcu uçağının pistten çıkmasının 18. saatinde havalimanında yoğunluk azaldı. Hava yolu şirketi tarafından, havalimanında bekleyen yolcuların biletleri uygun olan uçuşlarla değiştirildi.

Uçuşu sabah erken saatte olan yolcular havalimanında beklerken, uçuş saati geç olanlar çevredeki otellere yerleştirildi.

Toprak zemine saplanan yolcu uçağı ise ekiplerin çalışmaları sonucu saat 03.30 sularında çıkarılarak, hasar tespiti için hangara çekildi.

Bu arada, havalimanında uçuşların 06.00'dan itibaren normale dönmesi bekleniyor.

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