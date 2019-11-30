Sabiha Gökçen Havalimanı’nda polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücüye adli kontrol

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli ifadesinde, “Polisler bana korsan taşımacılık yapıp yapmadığımı sordular. Ben de kendilerine öyle bir iş yapmadığımı söyledim ama beni dinlemediler. Aracımı trafikten men edeceklerini söylediler. O sırada çekici geldi. Aracımın taksitleri vardı bundan dolayı borcu vardı. Ben de borcumu ödeyemeyip aracımın hacize gideceğinden korktuğum için aracıma bindim ve hareket ettim” dedi. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda saat 07.40 sıralarında iddiaya göre, korsan taksilere yönelik gerçekleştirilen önlem uygulamasında polis memurları, Y.T. isimli şahsa ait aracı durdurdu. ’Dur’ ihtarına uymayan şüpheli de aracını polislerin üzerine sürerek kaçmaya çalıştı. Polis memurları bir süre sonra ters yöne giren şüpheliyi durdurmak için önce havaya daha sonra aracın lastiklerine uyarı atışı yaptı. Yaşanan kovalamaca sonucunda şüpheli şahıs Tuzla’da yakalandı. Olayın ardından araç şoförü Y.T. gözaltına alınırken zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartaldaki Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi.

“Aracımı trafikten men edeceklerinden korktum”

Şüpheli Y.T. ifadesinde, 5 yıldır özel bir şirkette kepçe operatörü olarak çalıştığını söyleyerek, “Bugün bir arkadaşım abisinin kız arkadaşının Sabiha Gökçen Havalimanı’na geleceğini, işi olduğu için karşılayamadığını söyleyerek benim almamı istedi. Ben de saat 06.45 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gelen yolcu katına gittim. Gelen yolcu beni arabamın plakasından ve resmimden tanıyacaktı. Beklemeye başladım, yolcu olan bayan geldi. Ben yolcuyu alıp hareket edeceğim sırada sivil polisler yanıma geldi. Benden ehliyet ve ruhsat isteyerek aşağı inmemi söylediler. Ben de kendilerine ehliyet ve ruhsatımı verdim. Bana korsan taşımacılık yapıp yapmadığımı sordular. Ben de kendilerine öyle bir iş yapmadığımı ve kepçe operatörü olduğumu söyledim ama beni dinlemediler. Aracımı trafikten men edeceklerini söylediler. O sırada çekici geldi. Aracını trafikten men edeceklerinden korktum. Aracımın taksitleri vardı bundan dolayı borcu vardı. Ben de borcumu ödeyemeyip aracımın hacize gideceğinden korktuğum için aracıma bindim ve hareket ettim” dedi.

“Bu sırada görevliler aracın önünde durdular, beni engellemeye çalıştılar” diyen Y.T., “Ben de korktuğum için durmadım, devam ettim. Nizamiyeye geldim, polisler çıkışı kapatmışlardı. Korktuğum için ters şeritten devam ettim. Orada da polisler yolu kapatmışlardı. Önümde bulunan taksinin kenara çekilmesi üzerine ben de hızla uzaklaşmaya çalıştım. Bu sırada polisler ateş etmeye başladılar, ben daha çok korktum. Panikle nereye gittiğimi hatırlamıyorum. Daha sonra bir köyün içinde girdiğimi fark ettim, bir süre sonra sakinleştim. Polis memurları telefonumu aradılar ve havalimanına gelmemi söylediler. Ben de çok korktuğum için gelemeyeceğimi kendilerinin beni gelip almasını söyledim. Gelip beni aldılar. Bu yapmış olduğum hareketten dolayı pişmanım” diye konuştu