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  4. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler 22.00'ye kadar yapılamayacak

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler 22.00'ye kadar yapılamayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 19:16 | Son Güncelleme

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler 22.00'ye kadar yapılamayacak

İSTANBUL (AA) - Pegasus Havayolları'na ait uçağın iniş yaptıktan sonra pistten çıkması nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşların saat 22.00'ye kadar durdurulmasına karar verildi.

Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah Havalimanı'ndan sabah saatlerinde İstanbul'a gelen Pegasus Havayolları'na ait uçağın inişten sonra pistten çıkmasının ardından uçuşlara kapatılan havalimanında uçuşların başlama saatinde değişikliğe gidildi.

Daha önce uçuşların saat 20.00'ye kadar durdurulduğu açıklanan havalimanında, uçağın pistten kaldırılması çalışmalarının sürmesi nedeniyle uçuşlar saat 22.00'ye kadar yapılamayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Pegasus Pist Sabiha Gökçen Havalimanı

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