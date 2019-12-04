Sabiha Gökçen Havalimanında sualtı atık sergisi

Açılışta konuşan TURMEPA Genel Müdürü Semiha Öztürk, ''Sabiha Gökçen Havalimanı çalışanları ile birlikte Sıfır Atık Mavi yolculuğuna çıktık. Belirli bir süreyi birlikte geçirdik. Sıfır Atık Mavi için ve ülkemiz için neler yapabileceğimizi öğrendik. Bu çok güzel bir süreçti. Bu süreç içerisinde herkesin çevreden sorumlu olduğunu ve kişisel olarak neler yapabileceğimizi öğrendik. Bu gerçekten örnek bir davranış. Çünkü Sabiha Gökçen Havalimanı çalışanları ve yönetimi şunun kararını verdi. Herkes ilk önce kendinin başlamalı ve kurum olarak kurum çalışanları da Sıfır Atık Mavi konusunda harekete geçmeliler.'' dedi.

Çok önemli bir ev sahipliği yaptıklarını belirten İSG’nin Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal ise, ''TURMEPA Derneği tarafından düzenlenen sualtı atık sergisi Sabiha Gökçen Havalimanında bir ay boyunca, yolcularımızın, havalimanı çalışanlarımızın ziyaretine açık olacak. Biz sadece havada değil, karada değil, denizde de sıfır atık konusunda çok duyarlı bir firmayız. Derneğin eğitmenleri gelerek bize bir eğitim programı sundular. Arkasından bu sergi açıldı. Önümüzdeki yıl da bu iş birliği devam edecek. Biz tüm misafirlerimizi bu çok ilginç ve çok ilginç olduğu kadar üzücü sergiye bekliyoruz.'' ifadelerini kullandı.

