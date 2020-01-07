Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, bugün sabah saatlerinde Sabiha Gökçe Havalimanı'nda pistten çıkan özel bir hava yoluna ait uçaktaki 164 yolcunun güvenli bir şekilde tahliye edildiğini, herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın söz konusu olmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah -İstanbul seferini yapan özel bir hava yolu şirketine ait yolcu uçağının, bugün 09.43'te Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan kısa süre sonra kötü hava şartları nedeniyle pist dışına çıktığı belirtildi.

Açıklamada, "Uçakta bulunan 164 yolcu güvenli bir şekilde tahliye edilmiş olup, herhangi bir can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlar geçici bir süre durdurulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

