Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Uçak Pistten Çıktı 

İzmir-İstanbul seferini yapan ve 177 yolcu ile 6 kişilik mürettebatı taşıyan Pegasus Havayolları’na ait Boeing B737-800 tipi uçak, Sabiha Gökçen Havaalanı'na iniş yaptıktan kısa süre sonra pistten çıktı.

Olayın ardından kaza yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi, çıkan yangın söndürüldü. Tahliye çalışmalarıysa devam ediyor.

Anadolu Ajansı’na göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, “Şu anda yolcuların tahliyesini ekiplerimiz yapıyor. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı yok. Yaralanmalar var. Yaralılardan bazıları kendi imkanlarıyla uçaktan ayrıldı. Bazılarını da acil ekiplerimiz uçağın içinden çıkartmaya çalışıyor. Şu anda bize ulaşan bilgilere göre can kaybı yok” dedi.

Basına yansıyan görüntülerde uçağın parçalandığı anlaşılıyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.

