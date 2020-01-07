HABER
  4. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluk; yolculardan ıslıklı protesto

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluk; yolculardan ıslıklı protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 13:29 | Son Güncelleme

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağının pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar tüm uçuşlar iptal oldu.

İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL, (DHA) SABİHA Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağının pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar tüm uçuşlar iptal oldu. Havalimanına gelen yolcular seferlerin iptal olduğunu öğrenince ıslıkla protesto etti.

Birleşik Arap Emirlikleri Şarja - İstanbul seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait yolcu uçağı, saat 09.43'te Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan kısa bir süre sonra kötü hava şartları nedeniyle pist dışına çıktı. Uçağın çamura saplandığı alandan çıkarılması için çalışma başlatılırken uçuşlar saat 20.00'a kadar iptal edildi. Seferleri iptal olan yolcular Sabiha Gökçen Havalimanında yoğunluğa neden oldu. Yolcular ıslıklarla durumu protesto etti. Yolcu Necmiye Geyik, “Diyarbakır'a uçacaktık. Seferler iptal oldu. Biletlerimizi iade alacağız. İade sırasına baksana, iki bin kişiyle biter mi sence?" dedi. Ahmet Demirci ise, “Bursa Orhangazi'den geliyorum. 08.00'dan beri burada bekliyorum. Şu anda bize verilen bilgi 20.00'a kadar uçuş yok. İlk bilgiyi akşam saat 20.00'da vereceklerini söylüyorlar" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSGK o paraları iade ediyor! Başvuru ücreti yok...SGK o paraları iade ediyor! Başvuru ücreti yok...
Ünye’de 35 yıllık çöp kapandıÜnye’de 35 yıllık çöp kapandı
Üzüm asması kış ortasına meyve verdiÜzüm asması kış ortasına meyve verdi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Patates ve kuru soğanla ilgili flaş karar

Patates ve kuru soğanla ilgili flaş karar

Silah zoruyla bildiri okumuştu! Ekrana döndü

Silah zoruyla bildiri okumuştu! Ekrana döndü

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Çok sayıda ilde alarma geçildi! 'Turuncu' ve 'Kırmızı' uyarı

Çok sayıda ilde alarma geçildi! 'Turuncu' ve 'Kırmızı' uyarı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da bombayla yakalanan PKK'lı teröristin cezası belli oldu!

Bombayla yakalanan PKK'lı teröristin cezası belli oldu!

Yolcu otobüsüne baskında esrarla yakalandı, adliyeye gülerek gitti

Yolcu otobüsüne baskında yakalandı, adliyeye gülerek gitti

Kayseri’de yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Emniyet’ten Kayseri’deki darp iddiasıyla ilgili açıklama

Kayseri’deki darp iddiasıyla ilgili açıklama

İstanbul'da faciadan dönüldü! Beyoğlu'nda metruk binada çökme

İstanbul'da faciadan dönüldü

Karşıya geçmek isteyen köpek otomobilin altında kaldı!

Karşıya geçmek isteyen köpeği böyle ezdi! Kasıtlı mı yaptı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.