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Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Azerbaycan seferleri artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 10:46 | Son Güncelleme

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda yoğun talep nedeniyle Azerbaycan’ın başkent Bakü seferlerinde uçuş sayısı (frekans) artışına gidiliyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Azerbaycan seferleri artıyor

ANIL UÇAN/İSTANBUL(DHA)-İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda yoğun talep nedeniyle Azerbaycan’ın başkent Bakü seferlerinde uçuş sayısı (frekans) artışına gidiliyor.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda 2019 yılının Ocak ayından itibaren artış gösteren dış hat yolcu yoğunluğu nedeniyle havayolu şirketlerinin dış hat noktalarındaki frekans artışı devam ediyor. Azerbaycan merkezli Buta Airways, Bakü-İstanbul arasındaki yolcu yoğunluğu nedeniyle frekans artırma kararı aldı. Bakü’den Sabiha Gökçen Havalimanı’na haftalık 10 sefer gerçekleştiren Buta Havayolları, artan talebi karşılamak için haftalık uçuşlarını 14 frekansa çıkardı.

BAKÜ-İSTANBUL HATTINDA 150 BİN YOLCU

2019 yılının ocak ayından itibaren İstanbul Sabih’a Gökçen-Bakü hattında toplam 150 bin yolcuya hizmet verildi. Bunlardan 76 bini Bakü’den İstanbul’a, 74 bin ise İstanbul’dan Bakü’ye seyahat etti. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’ndan Buta Havayolları günde 2 frekans, Türk Hava Yolları ise günde tek frekans olarak Bakü-İstanbul Sabiha Gökçen seferlerini gerçekleştiriyorlar.

2019 YILINDA DIŞ HATLARDA YOĞUN TALEP

Öte yandan Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 2019 yılının başından itibaren artış gösteren dış hat yolcusu ekim ayında da devam etti. Yılın ilk 10 ayında dış hat yolcusu yüzde 20 artış ile 11 milyon 747 bin olarak gerçekleşti. Ekim ayında ise dış hat yolcusu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artarak 1 milyon 298 bin olarak gerçekleşti.

(FOTOĞRAFLI)

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Azerbaycan seferleri artıyor

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