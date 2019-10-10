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Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan down sendromlu çocuklara destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 14:00 | Son Güncelleme

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın terminal işletmecisi İSG’nin Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal, “İstanbul Zihinsel Engelli Çocuklar Eğitim Vakfı(İZEV) ile birlikte hedefimiz down sendromlu çocuklar için yaşam merkezi kurmak.

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan down sendromlu çocuklara destek

ANIL UÇAN/İSTANBUL(DHA)- İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın terminal işletmecisi İSG’nin Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal, “İstanbul Zihinsel Engelli Çocuklar Eğitim Vakfı(İZEV) ile birlikte hedefimiz down sendromlu çocuklar için yaşam merkezi kurmak. Bu amaca ulaşmak için Türkiye’de ilk defa bir havalimanında, bir sivil toplum kuruluşuna ait ürünlerinin satılacağı bir mağaza açıyoruz” dedi.

Boğaziçi Üniversitesi, kurumsal sosyal sorumluluk konusundaki öncü şirketleri ve fikir önderlerini Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi 2019'da (BUKSS’19) buluşturdu. Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) tarafından düzenlenen zirveye İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın terminal işletmecisi İSG’nin Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal da konuşmacı olarak katıldı. Canan Soysal, İstanbul Zihinsel Engelli Çocuklar Eğitim Vakfı (İZEV)’in Sabiha Gökçen Havalimanı desteğiyle farklı bireylerin sesini duyurabilmek ve bu bireylere yönelik farkındalığı artırmak için hayata geçirdiği ‘Hayat ve Biz-Hayvanlar ve Biz’ projesini anlattı. Proje kapsamında Pink Floyd’un dünyaca ünlü solisti Roger Waters’ın Another Brick in The Wall şarkısının Türkçe olarak yeniden seslendirildiğine dikkat çeken Soysal, ayrıca yine proje kapsamında otizmli ve mental farklılığı bulunan 16 İZEV'li gencin doğadaki hayvanlarla birlikte birer fotoğraf oluşturduğunu anlattı.

“İZEV İLE MAĞAZAMIZI İÇ HATLARDA AÇIYORUZ”

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın terminal işletmecisi İSG’nin Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal yaptığı açıklamada, “Biz İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı olarak Türkiye’nin kurumsal sosyal sorumluluk trenine yeni katıldık. Son 2 yıldır bu trenin bir yolcusuyuz. Bizim için İstanbul Zihinsel Engelleri Vakfı(İZEV) ile yapmış olduğumuz proje çok etkileyici bir proje oldu. Çok ses getirdi. Proje şöyle gelişti. Biz Türkiye’nin ilk engelsiz havalimanıyız. Ve bu durumdan yola çıkarak bize İZEV ile işbirliğine gittik. Proje kapsamında Roger Waters, tarihinde ilk defa bir şarkısına İngilizce dışında söz yazılmasına izin verdi. Klipte ünlü sanatçılar yer aldı. Hem fotoğraf sergisi, hem de bir taraftan klip projenin iki ayağı da yürüdü. Klip sosyal medyadan hızlıca yayılmaya başladı. Bugün 5 milyon görüntülemeye ulaştı. Artık bir sosyal sorumluluk projesinden bahsediyorsak bunun sürdürülebilirlik kısmı çok önemli. İZEV ile birlikte yapmış olduğumuz projenin ikinci yılına girdik. Klip ve sergi ile bir yere kadar geldik. Ama sonuç üretmemiz gerekiyor. Bizim nihai hedefimiz down sendromlu çocuklar için yaşam merkezi kurmak. Bir kaynak yaratmak. Biz projemizin ikinci yılında işin maddi kısmına yönelik bir adım attık. Türkiye’de ilk defa bir havalimanında down sendromlu arkadaşlarımızın da zaman zaman orada çalışacağı ve sadece İZEV ürünlerinin satılacağı bir mağaza açıyoruz. 15-20 gün sonra mağazamızı açmış olacağız. Burada sadece İZEV ürünleri satılacak. Ürün satışından gelen gelir olduğu gibi İZEV’in kasasına giriyor olacak. Bence bu klip kadar değerli bir adım” dedi

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan down sendromlu çocuklara destekSabiha Gökçen Havalimanı’ndan down sendromlu çocuklara destek

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