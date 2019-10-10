Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan down sendromlu çocuklara destek

ANIL UÇAN/İSTANBUL(DHA)- İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın terminal işletmecisi İSG’nin Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal, “İstanbul Zihinsel Engelli Çocuklar Eğitim Vakfı(İZEV) ile birlikte hedefimiz down sendromlu çocuklar için yaşam merkezi kurmak. Bu amaca ulaşmak için Türkiye’de ilk defa bir havalimanında, bir sivil toplum kuruluşuna ait ürünlerinin satılacağı bir mağaza açıyoruz” dedi.

Boğaziçi Üniversitesi, kurumsal sosyal sorumluluk konusundaki öncü şirketleri ve fikir önderlerini Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi 2019'da (BUKSS’19) buluşturdu. Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) tarafından düzenlenen zirveye İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın terminal işletmecisi İSG’nin Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal da konuşmacı olarak katıldı. Canan Soysal, İstanbul Zihinsel Engelli Çocuklar Eğitim Vakfı (İZEV)’in Sabiha Gökçen Havalimanı desteğiyle farklı bireylerin sesini duyurabilmek ve bu bireylere yönelik farkındalığı artırmak için hayata geçirdiği ‘Hayat ve Biz-Hayvanlar ve Biz’ projesini anlattı. Proje kapsamında Pink Floyd’un dünyaca ünlü solisti Roger Waters’ın Another Brick in The Wall şarkısının Türkçe olarak yeniden seslendirildiğine dikkat çeken Soysal, ayrıca yine proje kapsamında otizmli ve mental farklılığı bulunan 16 İZEV'li gencin doğadaki hayvanlarla birlikte birer fotoğraf oluşturduğunu anlattı.