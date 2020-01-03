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  4. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yıllık uçuş rekoru

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yıllık uçuş rekoru

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 10:45 | Son Güncelleme

Havalimanından geçen yıl gerçekleştirilen toplam uçuş sayısı, önceki yıla göre yüzde 1,4 artarak 235 bin 868 oldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG), 2019 yılında gerçekleştirilen 235 bin 868 uçuş ile faaliyete başladığı 2001 yılından bu yana, yıllık en yüksek uçuş sayısına ulaştı.

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'den (HEAŞ) yapılan açıklamaya göre, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda geçen yıl toplam 235 bin 868 iniş ve kalkış gerçekleşti.

Bu uçuşlarla havalimanındaki toplam uçuş sayısı, önceki yıla göre yüzde 1,4 artış gösterdi. Bu rakamla Sabiha Gökçen Havalimanı, tek pist ile uçuş faaliyetlerine başladığı 2001 yılından bu yana en yüksek uçuş sayısına ulaştı.

Havalimanından 2018 yılında 232 bin 717 uçuş gerçekleştirilmişti.

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HEAŞ rakamlar Sabiha Gökçen Havalimanı

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